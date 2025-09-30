हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसरकार की चेतावनी: आ गया ऐसा वायरस जो भारत के डिजिटल सिस्टम को कर सकता है तहस-नहस, जानिए किन यूजर्स पर पड़ेगा असर

सरकार की चेतावनी: आ गया ऐसा वायरस जो भारत के डिजिटल सिस्टम को कर सकता है तहस-नहस, जानिए किन यूजर्स पर पड़ेगा असर

Cyber Attack: सरकार ने हाल ही में देश की IT कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक नए साइबर खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 30 Sep 2025 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

Cyber Attack: सरकार ने हाल ही में देश की IT कंपनियों और स्टार्टअप्स को एक नए साइबर खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है. CERT-In, जो गृह मंत्रालय की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी है, ने जानकारी दी है कि ‘Shai Hulud’ नामक वायरस तेजी से फैल रहा है और यह भारतीय डिजिटल सिस्टम पर गंभीर असर डाल सकता है. यह मैलवेयर खासतौर पर JavaScript Node Package Manager (npm) इकोसिस्टम को निशाना बनाता है जो दुनियाभर में ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. अगर यह हमला सफल हो जाता है तो यह लाखों यूज़र्स के निजी डाटा को ऐप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल सेवाओं के जरिए लीक कर सकता है.

Shai Hulud वायरस क्या है?

इस वायरस का नाम साइंस-फिक्शन लेखक फ्रैंक हर्बर्ट की प्रसिद्ध उपन्यास श्रृंखला से लिया गया है. यह मैलवेयर npm इकोसिस्टम पर हमला कर डेवलपर्स के कोडिंग पैकेज में घुसपैठ करता है. एक बार संक्रमित होने के बाद, यह कोडिंग प्रोजेक्ट्स में अपने आप फैल जाता है और बड़ी संख्या में एप्लिकेशन और वेबसाइट्स को प्रभावित कर सकता है.

CERT-In का कहना है कि साइबर अपराधी इस वायरस को फिशिंग ईमेल्स के ज़रिए फैला रहे हैं. ये ईमेल्स अक्सर नकली npm पैकेज या लिंक के रूप में आते हैं, जिनका मकसद डेवलपर्स के ईमेल अकाउंट और पासवर्ड चुराना होता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक 500 से ज्यादा npm पैकेज इस मैलवेयर की चपेट में आ चुके हैं जिससे खतरा और बढ़ गया है.

भारतीय साइबर सुरक्षा पर संभावित असर

अगर यह वायरस भारतीय IT सिस्टम तक पहुँच गया, तो इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है. प्रभावित npm पैकेजों के ज़रिए यह ऐप्स और वेबसाइट्स में घुसकर यूज़र्स के डाटा जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और निजी फाइल्स को लीक कर सकता है. इसके चलते न केवल स्टार्टअप्स बल्कि बड़ी कंपनियां भी साइबर हमलों की चपेट में आ सकती हैं.

CERT-In की सख्त गाइडलाइंस

इस खतरे को टालने के लिए CERT-In ने स्टार्टअप्स और IT कंपनियों को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इनमें शामिल हैं. सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की तुरंत समीक्षा करना. डेवलपर्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (पासवर्ड आदि) तुरंत बदलने की सलाह. फिशिंग-रेज़िस्टेंट मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को लागू करना. GitHub एप्लिकेशन को डिलीट करना ताकि संक्रमित कोड से बचा जा सके. फायरवॉल और नेटवर्क मॉनिटरिंग को मज़बूत करना. अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसका तुरंत समाधान करना.

‘Shai Hulud’ वायरस भारतीय साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है. यह न केवल स्टार्टअप्स बल्कि देश के पूरे IT इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में कंपनियों और डेवलपर्स को CERT-In की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है.

यह भी पढ़ें:

कैसे कटा हुआ सेब बन गया स्मार्टफोन जगत का सबसे बड़ा ब्रांड, जानिए क्या है इस डिजाइन का राज

Published at : 30 Sep 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Cyber Attack TECH NEWS HINDI Shai Hulud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
विश्व
Myanmar Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
विश्व
Myanmar Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1: 'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
'कांतारा चैप्टर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी ने कितनी मोटी वसूली रकम? एक्टर की फीस का हुआ खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
जनरल नॉलेज
कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?
कैसे काम करेगा Zomato का Healthy Mode, रेस्तरां देंगे या डिलीवरी बॉय करेंगे मार्किंग?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget