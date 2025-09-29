एक्सप्लोरर
कैसे कटा हुआ सेब बन गया स्मार्टफोन जगत का सबसे बड़ा ब्रांड, जानिए क्या है इस डिजाइन का राज
टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर किसी लोगो को सबसे ज़्यादा पहचान मिली है तो वह है कटे हुए सेब वाला लोगो यानी Apple. यह आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रतीक है.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर किसी लोगो को सबसे ज़्यादा पहचान मिली है तो वह है कटे हुए सेब वाला लोगो यानी Apple. यह लोगो आज न सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रतीक है बल्कि लग्ज़री, भरोसे और Innovation की पहचान भी बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों Apple का लोगो एक साधारण से पूरे सेब की बजाय कटा हुआ सेब है? और किस तरह इस लोगो ने कंपनी को दुनिया की सबसे ताकतवर टेक ब्रांड बना दिया? आइए जानते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 08:37 AM (IST)
Tags :Apple IPhone Apple TECH NEWS HINDI
कैसे कटा हुआ सेब बन गया स्मार्टफोन जगत का सबसे बड़ा ब्रांड, जानिए क्या है इस डिजाइन का राज
