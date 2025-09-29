कैसे कटा हुआ सेब बन गया स्मार्टफोन जगत का सबसे बड़ा ब्रांड, जानिए क्या है इस डिजाइन का राज

कटा हुआ सेब सिर्फ देखने में आकर्षक नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरा संदेश भी छिपा है. एक थ्योरी के अनुसार, यह लोगो इंसान की ज्ञान की भूख और नई चीजों की खोज को दर्शाता है जैसे बाइबिल में आदम और हव्वा ने ज्ञान पाने के लिए सेब खाया था. वहीं कुछ लोग इसे ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग को श्रद्धांजलि मानते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की नींव रखी थी और जहर खाकर आत्महत्या करते समय सेब का सहारा लिया था.