अब लॉन्च होने से पहले टेस्ट कर सकेंगे पिक्सल फोन, दीवानों के लिए खास प्लान ले आई गूगल

मोबाइल कंपनियां लॉन्चिंग तक अपने स्मार्टफोन्स को छिपाकर रखती हैं. अब गूगल इस ट्रेंड को बदलने जा रही है. दरअसल, कंपनी अपने पिक्सल टेस्टिंग प्रोग्राम को पब्लिक के लिए खोल रही है और अब 15 आउटसाइडर लॉन्च से पहले ही पिक्सल फोन को टेस्ट कर सकेंगे. गूगल ने इसके लिए अपने ट्रस्टेड टेस्टर प्रोग्राम के लिए 15 सुपरफैन की भर्ती शुरू कर दी है. ये सुपरफैन न सिर्फ फोन टेस्ट कर पाएंगे बल्कि कंपनी को अपना फीडबैक भी दे सकेंगे.

सुपरफैन को माननी होंगी ये शर्तें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सुपरफैन को गूगल के टेस्टर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद कुछ शर्तें माननी होंगी. इसमें उन्हें एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा और अपने घर से बाहर निकलते समय फोन को एक स्पेशल केस में रखना होगा ताकि ये आम लोगों की नजरों में न आएं. बता दें कि गूगल हर 2-3 साल में अपनी डिजाइन लैंग्वेज चेंज करती है. ऐसे में आउटसाइडर के व्यूज जानकर कंपनी डिजाइन में कुछ जरूरी बदलाव कर सकती है.

ये लोग बन सकेंगे सुपरफैन

गूगल के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आपको पिक्सल डिवाइसेस के प्रति अपनी दीवानगी दिखानी होगी. दरअसल, कंपनी इस प्रोग्राम में केवल उन्हीं लोगों को हिस्सा लेने देगी, जिन्हें पिक्सल डिवाइसेस की गहरी समझ है और जो कंपनी को इनमें सुधार से जुड़ी जरूरी सलाह दे सके. इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को अगले साल अगस्त में लॉन्च होने वाली पिक्सल 11 सीरीज और पिक्सल 10a को टेस्ट करने का मौका मिल सकता है.

गूगल ने उठाया बोल्ड कदम

आमतौर पर छोटी कंपनियां प्रोडक्ट फीडबैक के लिए अपनी लॉयल कस्टमर्स की मदद लेती है, लेकिन बड़ी कंपनियां ऐसे कदमों से बचती हैं. ऐसे में गूगल ने यह बोल्ड स्टेप लिया है. हालांकि, गूगल के लिए इस प्रोग्राम में कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना चुनौती भरा होने जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्च से पहले ही गूगल के पिक्सल फोन के सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कई मौकों पर लीक हो चुके हैं.

