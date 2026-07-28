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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPixel 11 Pro Vs iPhone 18 Pro: कौन-सा फोन होगा ज्यादा दमदार?

Pixel 11 Pro Vs iPhone 18 Pro: कौन-सा फोन होगा ज्यादा दमदार?

Google Pixel 11 Pro Vs Apple iPhone 18 Pro: अगस्त में गूगल अपने Pixel 11 Pro मॉडल और सितंबर में ऐप्पल अपने iPhone 18 Pro को लॉन्च कर देगी. दोनों मॉडल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 28 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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  • Google Pixel 11 Pro, Apple iPhone 18 Pro जल्द लॉन्च होंगे।
  • Pixel में 144Hz डिस्प्ले; iPhone को A20 प्रो चिपसेट मिलेगा।
  • दोनों फोन दमदार कैमरा, पिक्सेल की बैटरी-चार्जिंग बेहतर।
  • कीमतें बढ़ने की उम्मीद, आईफोन सितंबर, पिक्सेल अगस्त में।

Google Pixel 11 Pro Vs Apple iPhone 18 Pro: अगले दो महीनों में स्मार्टफोन लवर्स के दो धाकड़ फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च होने जा रहे हैं. गूगल जहां अगस्त में Pixel 11 Pro को लॉन्च करेगी तो सितंबर में ऐप्पल iPhone 18 Pro को मार्केट में उतार देगी. इन दोनों ही फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाकी फीचर्स के मामले में बड़ी अपडेट मिलने की पूरी उम्मीद है. फैन्स को इन दोनों ही मॉडल का बेसब्री से इंतजार है. अगर आप भी नया फ्लैगशिप मॉडल खरीदना चाहते हैं तो हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपेरिजन लेकर आए हैं, जिससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि आपके लिए कौन-सा मॉडल बेस्ट रहेगा.

Google Pixel 11 Pro Vs Apple iPhone 18 Pro

डिस्प्ले- ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐप्पल आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दे सकती है. यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. दूसरी तरफ Pixel 11 Pro में 6.31 इंच का LTPO OLED पैनल मिलेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह 144Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. आईफोन की स्क्रीन पर Gorilla Glass Ceramic 2 और और 11 प्रो की स्क्रीन पर Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी.

कैमरा- iPhone 18 Pro के रियर में वेरिएबल अपर्चर के साथ 48MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 48MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा. सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 24MP का सेंसर आएगा. अगर Pixel 11 Pro की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा, 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर दिया जाएगा. फ्रंट में इसके 42MP का सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है.

मैटेरियल- दोनों ही फोन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ लॉन्च होंगे और बैक में ग्लास फिनिशिंग मिलेगी. इसी तरह दोनों मॉडल वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आएंगे. सेफ्टी के लिए आईफोन में 3D Face अनलॉक मिलेगा तो गूगल का डिवाइस Ultrasonic in-screen फिंगरप्रिंट के साथ दस्तक देगा.

चिपसेट- iPhone 18 Pro में ऐप्पल का लेटेस्ट A20 Pro चिपसेट मिलेगा. इसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. वहीं Pixel 11 Pro में गूगल का Tensor G6 मिलेगा, जिसे 16GB रैम से पेयर किए जाने की उम्मीद है. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आईफोन iOS 27 और 11 Pro एंड्रॉयड 17 अपडेट के साथ आएगा. 

बैटरी- गूगल के Pixel 11 Pro में 4707 mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. अगर आईफोन की बात करें तो इसमें 4288 mAh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो 40W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा.

कलर ऑप्शन- ऐप्पल और गूगल दोनों ही अपने-अपने मॉडल को चार कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी. Pixel 11 Pro ड्यून, लाइट फॉग, मिडनाइट हेज और पाइन कलर ऑप्शन के साथ आएगा, वहीं 18 Pro को डार्क चेरी, लाइट ब्लू, डार्क ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा.
Pixel 11 Pro Vs iPhone 18 Pro: कौन-सा फोन होगा ज्यादा दमदार?

कब है लॉन्चिंग?

गूगल अपनी पिक्सल 11 सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान कर चुकी है. इसे 12 अगस्त (भारतीय समयानुसार 13 अगस्त) को लॉन्च किया जाएगा. iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है. आमतौर पर ऐप्पल सितंबर के दूसरे सप्ताह में नए आईफोन लॉन्च करती है. उस आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 9 सितंबर को नए आईफोन से पर्दा उठ जाएगा.
Pixel 11 Pro Vs iPhone 18 Pro: कौन-सा फोन होगा ज्यादा दमदार?

कितनी रहेगी कीमत?

स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की लागत बढ़ने के कारण फोन महंगे हो रहे हैं. गूगल ने जहां पिक्सल 11 सीरीज के दाम बढ़ने की पुष्टि कर दी है वहीं ऐप्पल भी नए आईफोन मॉडल्स को बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च कर सकती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में iPhone 18 Pro की कीमत 1,44,990-1,49,900 के बीच से शुरू हो सकती है, वहीं Pixel 11 Pro की कीमत 1,19,999 के आसपास रहने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक कीमतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 Jul 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
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