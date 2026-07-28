ChatGPT Down, बार-बार काम करना बंद क्यों कर देती हैं ऑनलाइन सर्विसेस?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मानवीय त्रुटियाँ और साइबर हमले भी इंटरनेट बाधित करते हैं।

Why Internet Keeps Going Down: हाल ही में OpenAI का एआई चैटबॉट ChatGPT डाउन हो गया था. इसका असर दुनियाभर के यूजर्स पर पड़ा था. प्रभावित यूजर्स का कहना था कि उनके डिवाइस पर ChatGPT ऐसा काम नहीं कर रही थी, जबकि कई यूजर्स ने Codex में इश्यू आने की बात कही. भारत में भी ChatGPT यूज करने वाले लोगों पर इसका असर पड़ा था. इंटरनेट आउटेज का यह पहला मामला नहीं है और न ही आखिरी होने वाला है. ChatGPT से पहले एक्स और यूट्यूब समेत कई सर्विसेस के डाउन होने के मामले भी सामने आ चुके हैं. एक पल कोई वेबसाइट काम कर रही होती है और अगले ही पल वह डाउन हो जाती है. आखिर ऐसा होता कैसे है और इसके पीछे क्या वजह है?

क्या कोई बड़ी घटना है इंटरनेट आउटेज?

आज पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है और हर समय किसी ने किसी सर्विस को लाखों-करोड़ों लोग यूज कर रहे होते हैं. ऐसे में अगर जरा-सी भी रुकावट आ जाए तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है. मान लें कि आप टिकट बुक कर रहे हैं और रेलवे की वेबसाइट डाउन हो जाए. इससे आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी. इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और सर्वर डाउन होने के कारण लोग आपकी सर्विसेस एक्सेस नहीं पाते तो यह काफी टेंशन वाली बात हो सकती है.





सर्विसेस डाउन क्यों होती हैं?

इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसे किसी एक स्विच से कंट्रोल नहीं किया जा रहा. आपके फोन तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए कई सारे नेटवर्क, सर्वर, केबल और सॉफ्टवेयर समेत कई चीजें काम कर रही होती हैं. जब इनमें से किसी भी चीज के साथ गड़बड़ होती है तो इंटरनेट आउटेज की समस्या आ सकती है. मोटे तौर पर इसके पीछे के कारण नीचे दिए गए हैं.

हार्डवेयर फेल्योर- हर डिजिटल सर्विस को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. इसमें सर्वर, केबल, राउटर, पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम आदि शामिल होता है. ये सारी चीजें बिना थमे बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं. इनमें अगर एक भी बंद हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है. 2007 में एक शिप के एंकर ने मिस्र में कई अंडर-सी केबल्स को तोड़ दिया था. इससे मिडल-ईस्ट, भारत और यूरोप के कई हिस्सों में इंटरनेट की रफ्तार पर बड़ा असर पड़ा था.

सॉफ्टवेयर बग्स- फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो जाए तो भी बड़ी दिक्कत हो सकती है. सॉफ्टवेयर में एक छोटा-सा बग बड़ा नुकसान कर सकता है. इस साल AWS में आउटेज के पीछे सॉफ्टवेयर बग जिम्मेदार था. कंपनी के ऑटोमेटेड DNS मैनेजमेंट में आई एक गडबड़ी ने हजारों प्लेटफॉर्म्स को थामकर छोड़ दिया था. बैंक, ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आदि सब चलने बंद हो गए थे. भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना भी मॉडर्न और फुलप्रूफ बना लिया जाए, बग्स आने की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता.





इंसानी गलती- मशीन के अलावा इंसानी गलती भी इंटरनेट आउटेज का कारण बन सकती है. कई बार मिसटाइप कमांड, गलत कॉन्फिगरेशन और गलती से केबल को निकाल देने जैसी घटनाओं से पूरी ऑनलाइन दुनिया थम जाती है. 2017 में एक इंजीनियर के गलत कमांड देने से AWS S3 आउटेज हुआ था. इसका असर Slack, Medium, Coursera, Quora और Expedia जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा और ये डाउन हो गए थे. इस आउटेज को फिक्स करने में तीन घंटे का समय लगा, जिससे कंपनियां को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.

साइबर अटैक- किसी भी सर्वर या डिजिटल सर्विस को मैनेज कर रही सिक्योरिटी टीम के लिए साइबर अटैक सबसे बड़ी चिंता होता है. साइबर अटैक से पूरा सिस्मट कॉलेप्स हो सकता है. किसी सर्वर को क्रैश करने के लिए फेक ट्रैफिक भेज देना या डिस्ट्रीब्यूटड डिनाइल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक का सहारा लेना काफी कॉमन है. इससे भी सर्वर डाउन होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं. मोटे तौर पर किसी सर्वर के डाउन होने के पीछे यही चार कारण होते हैं.

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