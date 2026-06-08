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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCeramic Shield या Gorilla Glass? फोन को किस-से मिलेगी ज्यादा प्रोटेक्शन?

Ceramic Shield या Gorilla Glass? फोन को किस-से मिलेगी ज्यादा प्रोटेक्शन?

Ceramic Shield Vs. Gorilla Glass: ऐप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां प्रोटेक्टिव ग्लास के तौर पर Ceramic Shield और Gorilla Glass आदि यूज करती हैं. जानते हैं कि इन दोनों में से कौन-सा ज्यादा मजबूत है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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  • स्मार्टफोन अब सेरेमिक शील्ड, गोरिल्ला ग्लास से सुरक्षित होते हैं।
  • आईफोन में सेरेमिक शील्ड नैनोक्रिस्टल से बनता, मजबूती देता है।
  • गोरिल्ला ग्लास आयन एक्सचेंज से बनता, गिरने पर भी टिकाऊ है।
  • दोनों ही खरोंच प्रतिरोध में समान, फिर भी स्क्रीन गार्ड आवश्यक।

Ceramic Shield Vs. Gorilla Glass: अब फोन इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि स्क्रीन गार्ड की जरूरत खत्म होने लगी है. ऐप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield और Gorilla Glass जैसे प्रोटेक्टिव ऑप्शन यूज कर रही हैं. दोनों ही ग्लास शानदार ड्यूरैबिलिटी देते हैं और इन दोनों को एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम कॉर्निंग है. ऐसे में दोनों के बीच के अंतर को जानना इंट्रेस्टिंग हो जाता है. कंपनी ने इनका कंपेरिजन नहीं किया है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है. 

कैसे बनता है Ceramic Shield?

iPhone 12 के बाद लॉन्च हुए आईफोन में ऐप्पल सेरेमिक शील्ड को यूज कर रही है. ऐप्पल और कॉर्निंग दोनों का ही दावा है कि यह दूसरे प्रोटेक्टिव ग्लास की तुलना में यह दोगुना मजबूत है. इसे ग्लास में सेरेमिक नैनोक्रिस्टल एम्बेड कर तैयार किया जाता है. ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर क्रैक आने से रोकते हैं और आयनाइज्ड ग्लास के कारण इसे मजबूती मिलती है. इस कारण इस पर स्क्रैचेज नहीं आते और गिरने पर भी इसके टूटने का खतरा कम रहता है.

Ceramic Shield कितना मजबूत है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक टेस्ट में आईफोन 17 प्रो में लगे Ceramic Shield 2 को मजबूती के मामले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस से कंपेयर किया जा सकता है. Ceramic Shield 2 में Mohs hardness स्केल पर लेवल 6 पर स्क्रैचेज आने शुरू हुए थे, जबकि लेवल 7 पर खरोंच आने लगी. हालांकि, स्क्रीन पर निशान होने के बावजूद इनकी विजिबिलिटी काफी कम थी. यूजर्स भी इस बात को मान रहे हैं कि आईफोन के लेटेस्ट मॉडल काफी ड्यूरैबल हैं, लेकिन स्क्रैचेज को फिर भी नहीं रोका जा सकता. इसलिए स्क्रीन गार्ड की जरूरत पड़ रही है.

Gorilla Glass कितना स्ट्रॉन्ग है?

Gorilla Glass काफी सालों से चलन में है और इसमें काफी सुधार भी हुआ है. गोरिल्ला ग्लास को आयन एक्सचेंज के जरिए तैयार किया जाता है. इसे बनाने के लिए मॉल्टन सॉल्ट को हाई टेंपरेचर पर ले जाया जाता है, जहां पानी में से सोडियम आयन भाप बनकर उड़ जाते हैं. इसके बाद सॉल्ट में से पोटैशियम के बड़े आयन छोटे आयन की जगह ले लेते हैं, जिससे मजबूत एक्सटीरियर लेयर तैयार होती है. Victus 2 इतना मजबूत है कि कंक्रीट पर एक मीटर ऊपर से गिराने पर भी यह डैमेज नहीं होता. स्क्रैच रजिस्टेंस के मामले में भी यह सेरेमिक शील्ड के बराबर है. अब नए Gorilla Armor में सेरेमिक मेटैरियल का यूज हुआ है, जिससे यह और भी मजबूत हो गया है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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