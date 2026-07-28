Google Pixel 11 Series समेत अगस्त में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग गैलेक्सी F70 प्रो अगस्त अंत में, स्पेसिफिकेशन्स लीक।

Upcoming Smartphones In August: जुलाई में सैमसंग ने जहां अपने फोल्डेबल फोन से धूम मचाई थी तो अगस्त में गूगल नई सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस महीने सैमसंग के साथ-साथ नथिंग, पोको और iQOO ने अभी अपने नए फोन मार्केट में उतारे थे. इसी तरह अगले महीने भी गूगल के साथ दूसरी कंपनियां भी नए मॉडल के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं. अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो अगस्त में आपके लिए नए फोल्डेबल फोन समेत कई नए ऑप्शन लॉन्च होने वाले हैं. आइए एक नजर डाल लेते हैं कि अगस्त, 2026 में कौन-कौन सी कंपनी अपने नए मॉडल लॉन्च करेगी.

Poco M8 Power

पोको का यह फोन 4 अगस्त को लॉन्च होगा. इस फोन में AMOLED स्क्रीन और स्क्वेयर शेप वाला कैमरा आईलैंड मिलने की पुष्टि हो चुकी है. इसके अलावा यह फोन 8,000mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च होगा. दावा किया जा रहा है कि यह सिंगल चार्जिंग में तीन दिन का बैटरी बैकअप देगा. भारत में यह फोन Poco M8 लाइनअप में शामिल होगा, जिसकी शुरुआती कीमत 18,999 रुपये थी.

Google Pixel 11 Series पर रहेगी सबकी नजरें

अगस्त में गूगल की पिक्सल 11 सीरीज पर सबकी नजरें रहने वाली हैं. पिछले काफी समय से इस सीरीज का इंतजार किया जा रहा है और यह 12 अगस्त को लॉन्च कर दी जाएगी. लॉन्चिंग के साथ ही नए मॉडल्स के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे. अगर लाइनअप की बात करें तो इसमें Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold समेत चार मॉडल्स देखने को मिलेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, नई सीरीज में चिपसेट, कैमरा और कई दूसरे फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा रियर पैनल पर Pixel Glow LED भी देखने को मिलेगी. साथ ही कंपनी बेस स्टोरेज को 128GB से बढ़ाकर 256GB भी रही है. इन सारी अपग्रेड के लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी. गूगल ने कंफर्म कर दिया है कि नए मॉडल बढ़ी हुई कीमत के साथ लॉन्च होंगे. बेस मॉडल की शुरुआती कीमत में कम से कम 100 डॉलर का इजाफा होने की उम्मीद है.



Vivo S2

चाइनीज कंपनी वीवो ने भी कंफर्म कर दिया है कि वह भारत में अपनी S-series को वापस ला रही है. इस कड़ी में Vivo S2 को 6 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो वीवो इसमें MediaTek Dimensity 7360 चिपसेट और 50MP का रियर कैमरा दे सकती है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा. इसके बाकी फीचर्स अभी तक सामने नहीं आए हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे 8GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट में लाया जाएगा. इसकी शुरुआती कीमत 38,000 रुपये रहने का अनुमान है. यह फोन रीगल ब्रॉन्ज, सफायर ब्लू और सिल्क व्हाइट कलर ऑप्शन में दस्तक दे सकता है.

Samsung Galaxy F70 Pro

सैमसंग का Galaxy F70 Pro गीकबेंच पर आ गया है, जिससे पता चलता है कि इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 6000 mAh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. इसके रियर में 50MP OIS-enabled मेन कैमरा मिलने की उम्मीद है. लीक्स पर भरोसा करें तो इस फोन की शुरुआती कीमत 32,999 रुपये हो सकती है. इसे अगस्त के तीसरे या चौथे सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है. अभी तक इसकी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है.



Redmi Note 17

चाइनीज कंपनी रेडमी ने अपने नए Redmi Note स्मार्टफोन की झलक दिखाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि यह Redmi Note 17 हो सकता है. इसके 6 अगस्त को लॉन्च होने के कयास लगाए जा रहे हैं और 11 अगस्त से इसकी सेल शुरू हो जाएगी. इसमें 7 इंच का OLED डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर, रियर में 50 MP प्राइमरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप और 8000 mAh का धांसू बैटरी पैक दिया जा सकता है. इसकी कीमत के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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