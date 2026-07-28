'अभिषेक शर्मा पर कड़े फैसले लो', क्यों भड़के टीम इंडिया के पूर्व कप्तान

ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में एक और खराब प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा के लंबे समय से चल रहे खराब फ़ॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं. यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ अपनी पिछली छह T20I पारियों में 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है और तीन मैचों के इस दौरे में एक बार भी दहाई का अंक नहीं छू सका. भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद से अभिषेक ने सिर्फ़ एक अर्धशतक लगाया है, जिससे टीम में उनकी जगह को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. ओपनिंग स्लॉट के लिए भी मुकाबला कड़ा हो गया है और कई दावेदार मौके का इंतज़ार कर रहे हैं. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद संजू सैमसन को ज़िम्बाब्वे सीरीज़ के लिए टीम में नहीं चुना गया, जो यह दिखाता है कि लंबे समय तक खराब फ़ॉर्म के लिए टीम में कितनी कम गुंजाइश है. उम्मीदें बढ़ने और प्रदर्शन में गिरावट के साथ अब सबकी नज़रें अभिषेक पर टिकी हैं. कुछ महीने पहले ही वह ICC के टॉप-रैंक वाले T20I बल्लेबाज़ थे और अब उन पर अपनी लय वापस पाने का भारी दबाव है.

भारत के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अभिषेक की कमियां उजागर होने पर उनकी आलोचना की और कहा कि अब समय आ गया है कि चयनकर्ता उनके बारे में कड़े फैसले लें. साथ ही उन्होंने सैमसन की टीम में वापसी का समर्थन भी किया.

उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप के समय से ही विरोधी टीमों ने अभिषेक शर्मा की कमजोरी को भांप लिया है. मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ कड़ा फैसला लेने की जरूरत है. मुझे लगता है कि संजू को अब फिर से मौका मिलेगा. उन्हें 100% टीम में वापस बुलाया जाएगा. चयनकर्ताओं को कड़ा फैसला लेना होगा."

भारत का भविष्य बहुत अच्छा है- श्रीकांत

इस बीच, लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए मयंक यादव ज़िम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए सबसे सकारात्मक चीज़ों में से एक बनकर उभरे. अक्टूबर 2024 के बाद अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलते हुए, इस तेज़ गेंदबाज़ ने सीरीज़ के पहले मैच में दो विकेट लिए और आखिरी T20I में तीन विकेट चटकाए. लगातार तेज़ गति से गेंदबाज़ी करते हुए मयंक ने पूरी सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे के बल्लेबाज़ों को परेशान किया और यह याद दिलाया कि पूरी तरह फ़िट होने पर वह कितना असरदार हो सकते हैं.

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मयंक की श्रीकांत ने जमकर तारीफ़ की. भारत के पूर्व ओपनर ने तीनों मैचों में इस युवा खिलाड़ी के लगातार अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और टीम मैनेजमेंट से होनहार टैलेंट को सपोर्ट करते रहने को कहा. उन्होंने कहा, "मयंक यादव को तीनों मैच खेलते हुए देखना अच्छा लगा. मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ. देखिए यह लड़का कितना कंसिस्टेंट था. भारत का भविष्य बहुत अच्छा है. आपको सही युवा खिलाड़ियों का साथ देना होगा. मुझे अशोक शर्मा से भी कोई दिक्कत नहीं है."

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