क्या देश में अब विपक्ष नहीं, सरकार को देंगे चुनौती Gen Z?

धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़ना सिर्फ इस्तीफा नहीं था. यह भारतीय राजनीति में एक जनरेशनल शिफ्ट था. एक ऐसी पीढ़ी, जिसे अब तक 'रील्स बनाने वाली' कहकर नकारा जाता था. इसने साबित कर दिया कि वह सड़क और सोशल मीडिया दोनों पर सरकार को घेर सकती है. एक 22 साल की छात्रा सखी ने मीडिया से कहा कि पहली बार ऐसा लगा कि हम प्रदर्शनों के जरिए कुछ बदल सकते हैं. अब सवाल है कि क्या देश में विपक्ष नहीं, युवा सरकार को घेरेंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में Gen Z कितना बड़ा फैक्टर होगा...

भारत में आखिर कितने हैं Gen Z?

1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को Gen Z कहा जाता है. 2026 में इनकी उम्र 14 से 29 साल के बीच है. भारत में Gen Z की आबादी करीब 37 करोड़ है. यह भारत की कुल आबादी का 27-28% है. यानी देश की हर चौथा से पांचवां व्यक्ति Gen Z है.

UN के अनुमानों के मुताबिक, 2026 में भारत की वोटिंग एज पॉपुलेशन (18+) में 18-29 साल के लोगों की हिस्सेदारी 29% है. यह आंकड़ा 2029 में घटकर 28% रह जाएगा.

इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत 'Gen Z इलेक्शन साइकिल' में प्रवेश कर रहा है. यहां चुनावी नतीजे इस पीढ़ी से प्रभावित होंगे. 2027 के 5 बड़े राज्यों के चुनाव इसकी परीक्षा होंगी.

उत्तर प्रदेश में 'हर चौथा वोटर युवा'

UP में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं. 2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में लगभग 13.40 करोड़ मतदाता हैं. इसमें 18-29 उम्र के करीब 4 करोड़ मतदाता हैं. कुल मतदाताओं में इनकी हिस्सेदारी लगभग 30% है.

बात सिर्फ 18-29 की नहीं है, 18-19 के नए मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा उछाल आया है. SIR से पहले 18-19 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3.33 लाख थी. SIR के बाद यह संख्या बढ़कर 17.63 लाख हो गई है. यह कुल मतदाताओं का 1.32% है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपी में CJP आंदोलन का सीधा असर 2027 के चुनावों पर होगा. सपा और कांग्रेस इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही हैं.

पंजाब में '60-70% युवा उम्मीदवार' का दांव

पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं. हालांकि पंजाब के लिए 18-29 उम्र के वोटर्स का सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में 46 लाख वोटर्स 29 साल की उम्र से कम हैं. 5.5 लाख वोटर्स (18-19 साल) पहली बार वोट डालेंगे.

पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मोहिंद्रा का कहना है, 'युवा प्रतिनिधित्व अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया है.'

उत्तराखंड में 17 लाख युवा वोटर्स का दबदबा

उत्तराखंड में 17 लाख युवा मतदाता हैं. राज्य के कुल मतदाताओं में युवा मतदाताओं (18-29) की हिस्सेदारी लगभग 21% है. इसमें भी 20-29 साल के युवा अकेले 20% हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड में जिस पार्टी ने युवाओं का भरोसा जीता, उसके लिए सत्ता की राह आसान होगी.

PM के गृह राज्य गुजरात में भी युवाओं की नजर

गुजरात पारंपरिक रूप से BJP का गढ़ रहा है. SIR से पहले यहां 3.78 करोड़ कुल वोटर्स थे, जो अब 4.4 करोड़ हैं. 18-39 उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं. 20-29 साल की उम्र के 99.56 लाख वोटर्स हैं. वहीं, 30-39 साल के 93.33 लाख मतदाता हैं.

बीजेपी ने गुजरात में युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद देकर 2027 की तैयारी शुरू कर दी है. यानी गुजरात में Gen Z का सबसे बड़ा टेस्ट होगा.

गोवा में 10.57 लाख मतदाताओं में नए वोटर्स की दस्तक

गोवा में 40 सीटों पर SIR 2026 की फाइनल लिस्ट के मुताबिक, कुल रजिस्टर्ड 10.57 लाख वोटर्स हैं. इसमें 18-19 साल के 3.41% वोटर्स हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में 18-19 साल के मतदाताओं को 0.89% बताया गया है. यानी आंकड़े थोड़े अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों ही बताते हैं कि युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है.

Gen Z वोटर्स क्यों है अलग?

पुरानी राजनीति और Gen Z के बीच का फर्क सिर्फ उम्र का नहीं है. यह सोच, भाषा और काम करने के तरीके का फर्क है...

1. संगठन vs डिजिटल नेटवर्क

पुरानी राजनीति पार्टी संगठनों, जिला कार्यालयों और बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं पर चलती है. Gen Z ने उस पूरे ढांचे को सोशल मीडिया से बदल दिया है. CJP का जन्म मई 2026 को इंस्टाग्राम पर हुआ था. कुछ ही हफ्तों में उसने 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए. यह संख्या बिना किसी ऑफिस, बिना किसी बूथ कार्यकर्ता और बिना किसी पारंपरिक फंडिंग के हासिल की गई.

Gen Z की राजनीतिक चेतना पूरी तरह से इंटरनेट, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्लो से बनी है. इस वजह से वे पार्टियों के जरिए नहीं, बल्कि इंफ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स और एक्टिविस्ट्स के जरिए राजनीति से जुड़ते हैं.

2. 'भाषण' से 'मीम' तक

पुरानी राजनीति की भाषा रैलियां, भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस और औपचारिक बयान हैं. Gen Z की भाषा मीम्स, सरकाज्म और ट्रेंडिंग रील्स हैं. CJP के प्रदर्शन में तख्तियां थीं 'मेलोडी खाओ, हमारा फ्यूचर नहीं' और 'देश चाय में डूब रहा है.' भारत में राजनीतिक विरोध की पुरानी स्क्रिप्ट को मीम्स, सरकाज्म, सैनिटरी-पैड एनालॉजी और युवाओं की खुशमिजाज आवाज में पूरी तरह से फिर से लिखा गया है.

पुरानी राजनीति के नेताओं को Gen Z के इस नए 'ग्रामर' को समझने में मुश्किल हो रही है. PM मोदी ने Gen Z को संबोधित करने के लिए आधी रात सेल्फी वीडियो बनाई. यह खुद दिखाता है कि पुरानी राजनीति को नई भाषा सीखनी पड़ रही है.

3. विरासत vs मुद्दे

पुरानी राजनीति जाति, धर्म, परिवार और क्षेत्रीय समीकरणों पर चलती है. Gen Z विरासत से परे वोट करता है. 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं, 'युवा भारत अब पुरानी राजनीतिक स्क्रिप्ट के धैर्यवान उत्तराधिकारी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा. यह अधीर है.'

CJP के ज्यादातर प्रदर्शनकारियों का कोई राजनीतिक झुकाव नहीं था. इनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा नहीं था, वे किसी नेता की ताली नहीं बजा रहे थे. वे सीधे मुद्दों से जुड़े थे. यही वजह है कि Gen Z किसी पार्टी की गारंटीड वोट बैंक नहीं है. उनका रुख चुनाव के दौरान बदल सकता है.

क्या Gen Z 2027 में बदलेंगे नतीजे?

हां, लेकिन सीधे तौर पर नहीं. वे 'गेम-चेंजर' बन सकते हैं, 'गेम-विनर' नहीं. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में से यूपी, पंजाब, उत्तराखंड तीन राज्य ऐसे हैं जहां Gen Z अहम भूमिका निभा सकता है...