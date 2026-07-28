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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?

स्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?

Rahul Gandhi Congress: जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद इरफान वायरल हुए थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे जाकर मुलाकात की.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Jul 2026 07:37 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई चेहरे चर्चा में आए. कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ. इस दौरान एक चेहरा काफी वायरल हुआ, नाम है मोहम्मद इरफान. इरफान पेशे से एक सामान्य हॉकर (फेरीवाला) हैं, लेकिन संविधान को लेकर समझ काफी अच्छी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इरफान से हाल ही में मुलाकात की.

कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, 'नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद इरफान से मुलाकात की. बड़ी ही साफगोई और ईमानदारी से युवाओं का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफान में आपको हर वो नौजवान दिखेगा, जो इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है. हमारा इरफान जैसे हर एक युवा से वादा है- हम साथ मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, जहां मोहब्बत, भाईचारा, सम्मान, समानता और अवसर की कोई कमी नहीं होगी.'

कौन हैं मोहम्मद इरफान, जिनसे मिले राहुल गांधी

मोहम्मद इरफान पेशे से हॉकर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कभी स्कूल नहीं गए. लेकिन स्मार्टफोन के सहारे संविधान से जुड़ी काफी जानकारी जुटा ली है. 35 साल के इरफान ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे.

राहुल ने धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली, और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया.

यह भी पढ़ें : 'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Jul 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi India CONGRESS CJP Protest
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