स्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कई चेहरे चर्चा में आए. कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन खत्म हुआ. इस दौरान एक चेहरा काफी वायरल हुआ, नाम है मोहम्मद इरफान. इरफान पेशे से एक सामान्य हॉकर (फेरीवाला) हैं, लेकिन संविधान को लेकर समझ काफी अच्छी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इरफान से हाल ही में मुलाकात की.

कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, 'नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद इरफान से मुलाकात की. बड़ी ही साफगोई और ईमानदारी से युवाओं का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफान में आपको हर वो नौजवान दिखेगा, जो इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है. हमारा इरफान जैसे हर एक युवा से वादा है- हम साथ मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, जहां मोहब्बत, भाईचारा, सम्मान, समानता और अवसर की कोई कमी नहीं होगी.'

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद इरफ़ान से मुलाकात की।



बड़ी ही साफगोई और ईमानदारी से युवाओं का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफ़ान में आपको हर वो नौजवान दिखेगा, जो इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है।



हमारा इरफ़ान जैसे हर एक युवा से वादा है- हम साथ… pic.twitter.com/7FDNxItpHd — Congress (@INCIndia) July 27, 2026

कौन हैं मोहम्मद इरफान, जिनसे मिले राहुल गांधी

मोहम्मद इरफान पेशे से हॉकर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे कभी स्कूल नहीं गए. लेकिन स्मार्टफोन के सहारे संविधान से जुड़ी काफी जानकारी जुटा ली है. 35 साल के इरफान ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे.

राहुल ने धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली, और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया.

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