Android फोन में दिख रहा BED आइकन? जानिए क्या बता रहा है आपका स्मार्टफोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेटिंग्स में डिजिटल वेलबीइंग से इस मोड को हटाया जा सकता है।

Tech Tips: आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करने लगे हैं. प्रीमियम स्मार्टफोन्स में लोगों को कई एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं. वहीं, अक्सर देखा गया है कि आपके Android स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर स्टेटस बार में अचानक Bed जैसा आइकन दिखाई देने लगता है. लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है. आइए जानते हैं कि क्यों अचानक से फोन में बेड आइकन दिखने लगता है और आपको स्मार्टफोन आपको क्या बताना चाह रहा है.

क्या होता है Bed आइकन





दरअसल, Bed आइकन आमतौर पर ये बताता है कि आपके फोन में Bedtime Mode या Sleep Mode एक्टिव है. ये फीचर Android के Digital Wellbeing सिस्टम का हिस्सा होता है और यूजर को रात के समय फोन का कम इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है.

इस फीचर का मकसद है कि रात के समय में लोग कम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें और आइकन शो होते ही लोग समझ जाएं कि अब सोने का समय हो गया है और स्मार्टफोन को रख देना चाहिए. बता दें कि जब ये मोड ऑन होता है तो फोन कुछ सेटिंग्स अपने आप बदल देता है जिससे देर रात मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत कम हो और बेहतर नींद लेने में मदद मिल सके.

Bedtime Mode ऑन होने पर क्या बदलता है

आपको बता दें कि Bedtime Mode एक्टिव होने के बाद फोन में कुछ बदलाव होते हैं.

स्क्रीन ग्रेस्केल (Black & White) मोड में जा सकती है.

नोटिफिकेशन पूरी तरह साइलेंट हो सकते हैं.

Do Not Disturb (DND) अपने आप ऑन हो सकता है.

आंखों पर पड़ने वाला असर भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है.

हालांकि, अलग-अलग कंपनियों जैसे Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi और Motorola के फोन में इसके फीचर्स थोड़े अलग होते हैं.

अपने आप क्यों दिखाई देता है Bed आइकन





जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने Bedtime Mode के लिए कोई शेड्यूल सेट किया है तो ये आइकन आपको उसी समय पर दिखने लगेगा. जैसे मान लिजिए कि आपने रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक Bedtime Mode सेट किया हुआ है तो हर रात आपको 11 बजे से फोन के ऊपर बेड आइकन शो होने लगेगा. इसके अलावा कुछ फोन चार्जिंग के दौरान या स्लीप रूटीन के आधार पर भी इस फीचर को एक्टिव कर सकते हैं.

कैसे हटाएं Bed आइकन

अब अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से इस आइकन को हटाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी स्टेप्स से ये संभव हो सकता है. आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

फोन की Settings खोलें.

Digital Wellbeing & Parental Controls पर जाएं.

Bedtime Mode या Sleep Mode का ऑप्शन चुनें.

अगर कोई शेड्यूल सेट है तो उसे बंद कर दें.

Bedtime Mode को Off कर दें.

इसके बाद Bed आइकन स्टेटस बार से गायब हो जाएगा.

क्या इससे होती है कोई दिक्कत

ऐसा बिलकुल नहीं है. आपको बता दें कि ये आइकन बस आपको ये बताता है कि आपके सोने का समय हो गया है और अब आपको अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए. ये आइकन किसी वायरस, सिस्टम एरर या हार्डवेयर खराबी का संकेत तो बिलकुल भी नहीं होता है. अगर आइकन हट नहीं रहा है तो एक बार फोन रीस्टार्ट करें और Bedtime Mode की सेटिंग दोबारा चेक करें.

क्या Bedtime Mode का इस्तेमाल करना चाहिए

ये निर्णय पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है. अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत से परेशान हैं या अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपके लिए Bedtime Mode एक कमाल का फीचर साबित हो सकता है. ये स्क्रीन टाइम कम करने, नोटिफिकेशन से होने वाली परेशानी को कम करने और बेहतर डिजिटल आदतें को बनाने मे आपकी मदद करता है. हालांकि, अगर आपको रात में लगातार जरूरी कॉल या मैसेज आते हैं तो इस फीचर की सेटिंग्स को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं.

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