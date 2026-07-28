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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना- वीडियो वायरल

पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मां पहली बार बेटे की नई BMW कार की ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं. वह कार के अंदर के शानदार इंटीरियर, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को बड़े ध्यान से देखती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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मां-बाप की खुशी अक्सर अपने बच्चों की कामयाबी में छिपी होती है. जब बच्चे अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी उनके माता-पिता को होती है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बेटा अपनी नई BMW कार में पहली बार अपनी मां को बैठाता है. मां की मासूम मुस्कान और खुशी देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.

नई BMW में बैठीं मां, हर चीज को बड़े ध्यान से देखने लगीं

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मां पहली बार बेटे की नई BMW कार की ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं. वह कार के अंदर के शानदार इंटीरियर, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को बड़े ध्यान से देखती हैं. ऐसा लगता है जैसे वह हर छोटी-बड़ी चीज को समझने की कोशिश कर रही हों. दूसरी तरफ बेटा कैमरे के पीछे से उन्हें कार के अलग-अलग फीचर्स के बारे में प्यार से बताता रहता है और उन्हें आराम से सब देखने के लिए कहता है.

 
 
 
 
 
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कुछ ही सेकंड में बदल गया चेहरा, मुस्कान ने जीत लिया दिल

शुरुआत में मां थोड़ी हैरान और शांत नजर आती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वह कार को समझती हैं, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है. उनकी वही मुस्कान इस वीडियो की सबसे खास बात बन गई. वीडियो पर लिखा है, "Making my mom try the new BMW", जबकि कैप्शन में लिखा गया है, "This reaction is priceless." कुछ ही सेकंड का यह वीडियो लोगों को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें मां की सच्ची खुशी साफ दिखाई देती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि मां की मुस्कान ही इस वीडियो की असली दौलत है. कुछ यूजर्स ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने माता-पिता को अपनी नई कार में बैठाया था, तब उनके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसी ही खुशी थी. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को "दिल छू लेने वाला", "प्योर" और "सोशल मीडिया का सबसे खूबसूरत कंटेंट" बताया. लोगों का कहना है कि मेहनत की सबसे बड़ी कमाई वही होती है, जब माता-पिता आपकी सफलता देखकर मुस्कुराते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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