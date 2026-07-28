पहली बार अपनी BMW में बैठ भावुक हुई मां, बेटे ने सच किया सपना- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मां पहली बार बेटे की नई BMW कार की ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं. वह कार के अंदर के शानदार इंटीरियर, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को बड़े ध्यान से देखती हैं.
मां-बाप की खुशी अक्सर अपने बच्चों की कामयाबी में छिपी होती है. जब बच्चे अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी उनके माता-पिता को होती है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बेटा अपनी नई BMW कार में पहली बार अपनी मां को बैठाता है. मां की मासूम मुस्कान और खुशी देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.
नई BMW में बैठीं मां, हर चीज को बड़े ध्यान से देखने लगीं
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मां पहली बार बेटे की नई BMW कार की ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं. वह कार के अंदर के शानदार इंटीरियर, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को बड़े ध्यान से देखती हैं. ऐसा लगता है जैसे वह हर छोटी-बड़ी चीज को समझने की कोशिश कर रही हों. दूसरी तरफ बेटा कैमरे के पीछे से उन्हें कार के अलग-अलग फीचर्स के बारे में प्यार से बताता रहता है और उन्हें आराम से सब देखने के लिए कहता है.
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कुछ ही सेकंड में बदल गया चेहरा, मुस्कान ने जीत लिया दिल
शुरुआत में मां थोड़ी हैरान और शांत नजर आती हैं, लेकिन जैसे-जैसे वह कार को समझती हैं, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है. उनकी वही मुस्कान इस वीडियो की सबसे खास बात बन गई. वीडियो पर लिखा है, "Making my mom try the new BMW", जबकि कैप्शन में लिखा गया है, "This reaction is priceless." कुछ ही सेकंड का यह वीडियो लोगों को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें मां की सच्ची खुशी साफ दिखाई देती है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि मां की मुस्कान ही इस वीडियो की असली दौलत है. कुछ यूजर्स ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अपने माता-पिता को अपनी नई कार में बैठाया था, तब उनके चेहरे पर भी बिल्कुल ऐसी ही खुशी थी. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को "दिल छू लेने वाला", "प्योर" और "सोशल मीडिया का सबसे खूबसूरत कंटेंट" बताया. लोगों का कहना है कि मेहनत की सबसे बड़ी कमाई वही होती है, जब माता-पिता आपकी सफलता देखकर मुस्कुराते हैं.
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