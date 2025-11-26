Google Meet Down, यूजर्स को एक्सेस करने में आ रही दिक्कत, सोशल मीडिया पर लगा शिकायतों का अंबार
Google Meet Down: गूगल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म गूगल मीट डाउन है. इस कारण यूजर इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसके डाउन होने की शिकायतें कर रहे हैं.
Google Meet Down: अगर आपको गूगल मीट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है तो आप अकेले नहीं है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स गूगल मीट डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं. गूगल का यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म कुछ देर से डाउन है और इसे एक्सेस करने पर 502 एरर शो हो रहा है. एरर मैसेज में लिखा है कि सर्वर में टेंपरेरी एरर है और यह रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता.
वेबसाइट के साथ आ रही दिक्कत
इंटरनेट आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, गूगल मीट के डाउन होने की करीब 1,600 रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं. इनमें से 64 प्रतिशत यूजर ने वेबसाइट, 33 प्रतिशत ने सर्वर कनेक्शन और 2 प्रतिशत ने वीडियो क्वालिटी को लेकर शिकायत की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल मीट केवल भारत में ही डाउन है और बाकी जगहों पर इसमें किसी प्रकार का इश्यू नहीं देखने को मिल रहा. गूगल की तरफ से अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है.
Is Google Meet down? pic.twitter.com/6TXhQuflff— Rohit (@oirohit) November 26, 2025
सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
गूगल मीट होने के बाद कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेरा काम से मन भरने से पहले ही गूगल मीट क्रैश हो गई. एक और यूजर ने लिखा कि गूगल मीट डाउन है. इस महीने हर बड़ी टेक डाउन क्यों हो रही है? एक और यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि गूगल मीट डाउन है. इस कारण मीटिंग ज्वॉइन नहीं कर पा रहा हूं.
सितंबर में भी डाउन हुई थी गूगल मीट
इस साल गूगल मीट के डाउन होने का यह पहला मामला नहीं है. सितंबर में भी अमेरिका में इस सर्विस ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे हजारों यूजर्स प्रभावित हुए थे. अधिकतर यूजर्स का कहना था कि उन्हें कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गूगल ने बताया था कि कंटेट एज कैश में चेंज के कारण यह आउटेज हुआ था, जिसे ठीक कर दिया गया है.
