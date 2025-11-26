14 साल बाद फिर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनेगी ऐप्पल, इस ब्रांड को छोड़ देगी पीछे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने इस साल सितंबर में आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था. यह लाइनअप सुपरहिट रही है, जिससे ऐप्पल के शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए. इसके अलावा इस सीरीज की मदद से कंपनी करीब 14 साल बाद अपना खोया हुआ ताज वापस पाने की तरफ बढ़ रही है. दरअसल, काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐप्पल इस साल सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी. आईफोन 17 की सक्सेस के कारण ऐप्पल 14 साल बाद दोबारा इस पायदान पर आ रही है.

ऐप्पल के पास रहेगा सबसे ज्यादा मार्केट शेयर

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, 2025 में आईफोन की बिक्री 10 प्रतिशत बढ़ेगी, जबकि इसकी तुलना में सैमसंग को महज 4.6 प्रतिशत का इजाफा होगा. इस साल स्मार्टफोन मार्केट की ग्रोथ 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ऐसे में ऐप्पल और सैमसंग दोनों ही इस ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी. ऐप्पल के पास इस साल 19.4 प्रतिशत मार्केट शेयर रहने का अनुमान है, जिसके चलते वह 2011 के बाद पहली बार सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी. अभी सैमसंग पहले पायदान पर है, लेकिन साल के अंत से पहले ऐप्पल उसे पछाड़कर सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और करीब 2030 तक उसकी इस पोजीशन को कोई खतरा नहीं होने वाला है.

ऐप्पल को इसलिए होगा फायदा

दुनियाभर में आईफोन की बिक्री तेजी से बढ़ रही है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च के एनालिस्ट यंग वांग इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि जिन यूजर्स ने कोरोना-19 बूम के दौरान आईफोन खरीदे थे, वो अब अपने आईफोन अपग्रेड कर रहे हैं. इसके अलावा 2023 से लेकर इस साल की दूसरी तिमाही तक 35 करोड़ से ज्यादा सेकंडहैंड आईफोन बिके हैं. आने वाले सालों में ये ग्राहक भी अपने आईफोन को अपग्रेड करेंगे. इस कारण अगले 4-5 साल तक ऐप्पल को शीर्ष स्थान पर कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा.

