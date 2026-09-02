Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में लगातार नए-नए मॉडल्स आ रहे हैं. बता दें कि गूगल भी एआई पर काफी समय से काम कर रही है. लेकिन OpenAI और Anthropic से गूगल को कड़ी टक्कर मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब Google एक नए Gemini मॉडल के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी में है. खासतौर पर Coding के क्षेत्र में कंपनी का अगला AI मॉडल बड़ा बदलाव ला सकता है.

आने वाला है नया Gemini मॉडल

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Google एक नए AI मॉडल पर काम कर रहा है जिसे कंपनी के अंदर Skimaki नाम से जाना जा रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसका फोकस बेहतर Coding क्षमता पर है. वहीं, जानकारी के अनुसार, इस मॉडल को कंपनी मार्केट में Gemini 3.8 Flash के नाम से उतार सकती है.

Flash मॉडल क्यों है खास?

आपको बता दें कि Gemini Flash सीरीज को Google नॉर्मली तेज और कम लागत वाले AI मॉडल के तौर पर पेश करता है. ये मॉडल बड़े Frontier AI मॉडल के मुकाबले में छोटे होते हैं लेकिन उनकी कम लागत और तेज रिएक्शन उन्हें व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए काफी कारगर बनाती है.

बता दें कि छोटे मॉडल के साथ एक फायदा ये होता है कि उनपर गूगल की कई टीमें अलग-अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर, बड़े और Pro मॉडल को ट्रेन और अपडेट करने में काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है.

किसे मिलेगी टक्कर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI Coding आज कंपनियों के लिए सबसे जरूरी इस्तेमालों में शामिल हो चुका है. इस क्षेत्र में Anthropic और OpenAI के मॉडल काफी मजबूत माने जाते हैं. ऐसे में Google का नया Flash मॉडल कंपनी के लिए काफी अहम हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, Google के Coding प्लेटफॉर्म Jetski में हुए कुछ इंटरनल टेस्ट में इंजीनियर्स ने Gemini 3.8 Flash को Anthropic के Opus मॉडल के मुकाबले में बेहतर पसंद किया है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Google ने सभी बेंचमार्क में बढ़त हासिल कर ली है.

AI Coding की रेस में बढ़ रहा कंप्टीशन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google को सिर्फ OpenAI और Anthropic से ही मुकाबला नहीं करना है. AI Coding के क्षेत्र में दूसरी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. Elon Musk की कंपनी SpaceXAI ने भी Coding पर फोक्स्ड नए Grok मॉडल पेश किए हैं.

इसके अलावा Meta ने भी Muse Code नाम का AI Coding Agent लॉन्च किया है. इसे Alexandr Wang की Superintelligence Labs टीम से जुड़ा बताया जा रहा है. ऐसे माहौल में Gemini 3.8 Flash Google के लिए सिर्फ एक नया AI मॉडल नहीं बल्कि Coding की तेज होती रेस में अपनी कंडिशन दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी हो सकता है.

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