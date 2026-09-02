Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया

Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया

Google जल्द नया Gemini AI मॉडल पेश कर सकता है जो खासतौर पर coding में बड़ा अपग्रेड ला सकता है. जानें नए Gemini से यूजर्स को क्या-क्या नए फीचर्स मिल सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 02 Sep 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में लगातार नए-नए मॉडल्स आ रहे हैं. बता दें कि गूगल भी एआई पर काफी समय से काम कर रही है. लेकिन OpenAI और Anthropic से गूगल को कड़ी टक्कर मिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब Google एक नए Gemini मॉडल के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी में है. खासतौर पर Coding के क्षेत्र में कंपनी का अगला AI मॉडल बड़ा बदलाव ला सकता है.

आने वाला है नया Gemini मॉडल

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Google एक नए AI मॉडल पर काम कर रहा है जिसे कंपनी के अंदर Skimaki नाम से जाना जा रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसका फोकस बेहतर Coding क्षमता पर है. वहीं, जानकारी के अनुसार, इस मॉडल को कंपनी मार्केट में Gemini 3.8 Flash के नाम से उतार सकती है.

Flash मॉडल क्यों है खास?

आपको बता दें कि Gemini Flash सीरीज को Google नॉर्मली तेज और कम लागत वाले AI मॉडल के तौर पर पेश करता है. ये मॉडल बड़े Frontier AI मॉडल के मुकाबले में छोटे होते हैं लेकिन उनकी कम लागत और तेज रिएक्शन उन्हें व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए काफी कारगर बनाती है.

बता दें कि छोटे मॉडल के साथ एक फायदा ये होता है कि उनपर गूगल की कई टीमें अलग-अलग एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर, बड़े और Pro मॉडल को ट्रेन और अपडेट करने में काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है.

यह भी पढ़ें: इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा

किसे मिलेगी टक्कर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI Coding आज कंपनियों के लिए सबसे जरूरी इस्तेमालों में शामिल हो चुका है. इस क्षेत्र में Anthropic और OpenAI के मॉडल काफी मजबूत माने जाते हैं. ऐसे में Google का नया Flash मॉडल कंपनी के लिए काफी अहम हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, Google के Coding प्लेटफॉर्म Jetski में हुए कुछ इंटरनल टेस्ट में इंजीनियर्स ने Gemini 3.8 Flash को Anthropic के Opus मॉडल के मुकाबले में बेहतर पसंद किया है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Google ने सभी बेंचमार्क में बढ़त हासिल कर ली है.

AI Coding की रेस में बढ़ रहा कंप्टीशन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Google को सिर्फ OpenAI और Anthropic से ही मुकाबला नहीं करना है. AI Coding के क्षेत्र में दूसरी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. Elon Musk की कंपनी SpaceXAI ने भी Coding पर फोक्स्ड नए Grok मॉडल पेश किए हैं.

इसके अलावा Meta ने भी Muse Code नाम का AI Coding Agent लॉन्च किया है. इसे Alexandr Wang की Superintelligence Labs टीम से जुड़ा बताया जा रहा है. ऐसे माहौल में Gemini 3.8 Flash Google के लिए सिर्फ एक नया AI मॉडल नहीं बल्कि Coding की तेज होती रेस में अपनी कंडिशन दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Google Gemini TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया
Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया
टेक्नोलॉजी
7050mAh बैटरी वाला Vivo T5 5G लॉन्च, जानें इसमें क्या-क्या खास?
7050mAh बैटरी वाला Vivo T5 5G लॉन्च, जानें इसमें क्या-क्या खास?
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा
AI का ज्यादा इस्तेमाल बना देगा आपको रोबोट! स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
4.5mm पतला होगा Apple का पहला Foldable iPhone, Samsung को देगा टक्कर!
4.5mm पतला होगा Apple का पहला Foldable iPhone, Samsung को देगा टक्कर!
Advertisement

वीडियोज

Badshah-Isha Rikhi Divorce: 5 महीने में टूटी शादी, क्या Bigg Boss 20 में खुलेगा राज?
अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कॉन्गो में इबोला का तांडव, मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार, UN का अलर्ट
कॉन्गो में इबोला का तांडव, मौतों का आंकड़ा 3,000 के पार, UN का अलर्ट
बिहार
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'
क्रिकेट
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
शतक के बाद तिलक वर्मा का अर्धशतक, फाइनल में पहुंची टीम; अब वैभव सूर्यवंशी से मुकाबला
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
इंडिया
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'
एग्रीकल्चर
खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत
खेत की रजिस्ट्री कराने से पहले जरूर चेक करें ये 5 बातें, वरना होगी दिक्कत
शिक्षा
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget