'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं अब इसके सोशल मीडिया पर रिव्यू आने भी शुरू हो गए हैं. यहां जान सकते हैं कि ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं.,
'मिर्जापुर द मूवी' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी और फाइनली ये बड़े पर्दे पर आज रिलीज हो गई है. इस क्राइम थ्रिलर का फैंस में इतना क्रेज था कि इसे फर्स्ट डे देखने के लिए इसकी धमाकेदार एडवांस बुकिंग हुई है. वहीं अब जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने इसका रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है?
'मिर्जापुर द मूवी' लोगों को कैसी लगी?
एक्स पर शेयर किए गए शुरुआती रिव्यू के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने सिनेमाघरों में अपना खास अंदाज और रोमांच फिर से पैदा कर दिया है. मुन्ना भैया की वापसी से लेकर फिल्म के एक्शन, डायलॉग और बैकग्राउंड स्कोर तक की खूब तारीफ हो रही है.
जहां कई यूज़र्स ने फ़िल्म को वेब सीरीज का एक शानदार सिनेमाई अपग्रेड बताया है, वहीं दिव्येंदु के 'मुन्ना भैया' के किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है.
'मिर्जापुर द मूवी' है ‘विनर’
तरण आदर्श ने 'मिर्ज़ापुर द मूवी' को 'विनर' (बेहतरीन फ़िल्म) बताया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को चार स्टार दिए और अपने रिव्यू को एक शब्द में बयां किया "विनर". उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, "ज़बरदस्त मास एंटरटेनर... मशहूर वेब सीरीज़ को बड़े पर्दे का अपग्रेड मिला है – और नतीजा एक जबरदस्त, बेरहम और धारदार एंटरटेनर है जो दर्शकों को खूब पसंद आएगा... ये पक्का हिट है"
#OneWordReview...#MirzapurTheMovie: WINNER.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 4, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐
PEAK MASS ENTERTAINER... The iconic web series gets a big-screen upgrade – and the result is a roaring, ruthless, razor-sharp entertainer that works big time... SURE-SHOT HIT. #MirzapurTheMovieReview
This is… pic.twitter.com/0DNPCH66c8
मुन्ना भईया का किरदार छाया
एक एक्स यूजर शिखर सागर ने लिखा, "बेहद खराब सीज़न 3 के बाद खत्म हो चुके क्रेज़ को वापस लाने का काम मुन्ना भैया ने ही किया. मुन्ना भैया ही इस सीरीय या अब मिर्जापुर द मूवी को देखने की वजह हैं, थे और हमेशा रहेंगे."
It took Munna Bhaiya to revive the dead hype after that worst season 3— Shikhar Sagar (@crazy__shikhu) September 4, 2026
Munna Bhaiya is, was and will always be the reason to watch series or #MirzapurTheMovie https://t.co/Lo41lfGoN3
ये भी पढ़ें:-'वेब सीरीज से बेहतर है फिल्म', आ गया 'मिर्जापुर द मूवी' का फर्स्ट रिव्यू
फैंस ने एक्शन, राइटिंग और क्लाइमैक्स की तारीफ की
एक और यूजर ने लिखा, “मिर्जापुर द मूवी बड़े पर्दे पर ज़बरदस्त धमाका है. शानदार राइटिंग, ज़बरदस्त डायलॉग, ज़बरदस्त एक्शन और बेहतरीन परफॉर्मेंस इसे आगे बढ़ाती हैं.”यूज़र ने आगे कहा, “यह बिल्कुल भी खींचा हुआ एपिसोड नहीं लगता. यह एक प्रॉपर फ़िल्म जैसी लगती है और इसका क्लाइमैक्स उम्मीदों पर खरा उतरता है.”
#MirzapurTheMovie is pure big screen madness. sharp writing, killer dialogues, brutal action and solid performances keep it moving.— Pixellyboy (@ronitlive24) September 4, 2026
it doesn’t feel like a stretched episode at all. it feels like a proper film, and the climax absolutely delivers.#MirzapurTheMovieReview pic.twitter.com/rJOSvjQ99I
कई अन्य ने भी फिल्म की तारीफ की
#Mirzapur - First Half Review— Parth Chaturvedi (@_mrchaturvedi) September 4, 2026
The first half is decent with at least three elevated moments. The background music is great and the handling of the movie is pretty good so far. However, there’s a lot of over-explaining which feels like a stretched web series on a big screen.… https://t.co/0PVuSo5M1R
#Mirzapurthemovie interval:— Vishal Kumar (@_THEVK_) September 4, 2026
Perfect build-up for the second half & they did a fantastic job by casting lord, @ravikishann 🛐 pic.twitter.com/cEs5E5ihRj
Waited a whole day for the #Toxic review, but the #MirzapurTheMovie review was out even before the first show started.— आदेश 🚩 (@ADfanatic_) September 4, 2026
Taran Chacha flexing his muscles and saying it loudly.. https://t.co/x8WRPWeoDg
'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में
'मिर्जापुर द मूवी' ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का सिनेमाई एडेप्टेशन है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, अली फजल, दिव्येंदु, रवि किशन, जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी और सोनल चौहान सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.
ये भी पढ़ें:-500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन