इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में लोगों के बीच काफी तेजी से फेमश हो रहा है. दुनियाभर में एआई का इस्तेमाल बढ़ा है. टेक कंपनियां भी एआई के इस्तेमाल से लोगों के लिए नए गैजेट्स और रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो आगे आने वाले सयम में कई तरह के काम कर सकेंगे. इसी कड़ी में बता दें कि लोग अपनी आम जिंदगी में भी एआई का काफी इस्तेमाल करने लगे हैं. अब दक्षिण कोरिया एआई को लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार देश की पूरी आबादी को जनरेटिव AI सर्विसेज तक मुफ्त पहुंच देने की योजना पर काम कर रही है. आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला.

AI for Everyone प्रोजेक्ट पर सरकार का फोकस

दक्षिण कोरिया के विज्ञान और ICT मंत्रालय ने हाल ही में अपने AI for Everyone प्रोजेक्ट के लिए तीन कंसोर्टियम को चुना है. बता दें कि इस प्रोग्राम का मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों में एआई को आसानी से पहुंचाना है. सरकार चाहती है कि आम लोग भी एआई का इस्तेमाल बिना कोई पैसा खर्च किए कर सकें. एआई की मदद से लोग अपने सवालों के जवाब पा सकें और यहां तक की अपनी डेली जिंदगी को आसान बनाने के तरीके भी एआई की मदद से खोज सकें.

NVIDIA के 512 B200 GPU का इस्तेमाल

जानकारी के अनुसार, इस प्लान में चुने गए तीन समूहों को मिलाकर 512 NVIDIA B200 GPU उपलब्ध कराने की योजना है. ये बेहद शक्तिशाली AI प्रोसेसिंग यूनिट हैं जिनका इस्तेमाल बड़े AI मॉडल को चलाने और बड़ी संख्या में यूजर्स की रिक्वेस्ट संभालने में किया जाता है.

इसके अलावा 2027 से सरकार एआई से जुड़े खर्चों को फंड भी करेगी. इससे साफ होता है कि ये कोई कुछ महीनों का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि सरकार इसे लंबे समय तक के लिए लागू करने वाली है जिससे लोगों को एआई तक आसानी से पहुंच मिल सके.

सरकारी सेवाओं से लेकर हेल्थ और एजुकेशन तक मदद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस AI सिस्टम का इस्तेमाल वित्त, स्वास्थ्य, घर से जुड़े मामलों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी किया जाएगा. यूजर एक ही बातचीत के दौरान किसी ऑप्शन की तुलना करने, जानकारी जुटाने और आगे की कार्रवाई तय करने जैसे काम कर सकेगा.

खास बात ये है कि AI की पहुंच केवल वेबसाइट या ऐप तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि इसे वेब, फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज जैसे जरियों से भी इस्तेमाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

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