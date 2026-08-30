Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा

इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा

इस देश ने AI को आम लोगों तक मुफ्त पहुंचाने की बड़ी योजना बनाई है. सरकार की इस पहल के तहत हर नागरिक को रोजमर्रा के कामों के लिए AI सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में लोगों के बीच काफी तेजी से फेमश हो रहा है. दुनियाभर में एआई का इस्तेमाल बढ़ा है. टेक कंपनियां भी एआई के इस्तेमाल से लोगों के लिए नए गैजेट्स और रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो आगे आने वाले सयम में कई तरह के काम कर सकेंगे. इसी कड़ी में बता दें कि लोग अपनी आम जिंदगी में भी एआई का काफी इस्तेमाल करने लगे हैं. अब दक्षिण कोरिया एआई को लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार देश की पूरी आबादी को जनरेटिव AI सर्विसेज तक मुफ्त पहुंच देने की योजना पर काम कर रही है. आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला.

AI for Everyone प्रोजेक्ट पर सरकार का फोकस

दक्षिण कोरिया के विज्ञान और ICT मंत्रालय ने हाल ही में अपने AI for Everyone प्रोजेक्ट के लिए तीन कंसोर्टियम को चुना है. बता दें कि इस प्रोग्राम का मकसद देश के अलग-अलग हिस्सों में एआई को आसानी से पहुंचाना है. सरकार चाहती है कि आम लोग भी एआई का इस्तेमाल बिना कोई पैसा खर्च किए कर सकें. एआई की मदद से लोग अपने सवालों के जवाब पा सकें और यहां तक की अपनी डेली जिंदगी को आसान बनाने के तरीके भी एआई की मदद से खोज सकें.

यह भी पढ़ें: AI बताएगा कब बुक करें Flight-Hotel! Google का नया फीचर बचाएगा आपके पैसे

NVIDIA के 512 B200 GPU का इस्तेमाल

जानकारी के अनुसार, इस प्लान में चुने गए तीन समूहों को मिलाकर 512 NVIDIA B200 GPU उपलब्ध कराने की योजना है. ये बेहद शक्तिशाली AI प्रोसेसिंग यूनिट हैं जिनका इस्तेमाल बड़े AI मॉडल को चलाने और बड़ी संख्या में यूजर्स की रिक्वेस्ट संभालने में किया जाता है.

इसके अलावा 2027 से सरकार एआई से जुड़े खर्चों को फंड भी करेगी. इससे साफ होता है कि ये कोई कुछ महीनों का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि सरकार इसे लंबे समय तक के लिए लागू करने वाली है जिससे लोगों को एआई तक आसानी से पहुंच मिल सके.

सरकारी सेवाओं से लेकर हेल्थ और एजुकेशन तक मदद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस AI सिस्टम का इस्तेमाल वित्त, स्वास्थ्य, घर से जुड़े मामलों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी किया जाएगा. यूजर एक ही बातचीत के दौरान किसी ऑप्शन की तुलना करने, जानकारी जुटाने और आगे की कार्रवाई तय करने जैसे काम कर सकेगा.

खास बात ये है कि AI की पहुंच केवल वेबसाइट या ऐप तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि इसे वेब, फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज जैसे जरियों से भी इस्तेमाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

Bluetooth ऑन रहने से हैक हो जाएगा स्मार्टफोन? जानें सच्चाई

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा
इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा
टेक्नोलॉजी
Social Media पर फोटो पोस्ट करने से पहले जरूर चेक करें ये सेटिंग! जानें खतरा
Social Media पर फोटो पोस्ट करने से पहले जरूर चेक करें ये सेटिंग! जानें खतरा
टेक्नोलॉजी
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
टेक्नोलॉजी
YouTube पर एक ही वीडियो बार-बार देखने से कितना डाटा खत्म होता है?
YouTube पर एक ही वीडियो बार-बार देखने से कितना डाटा खत्म होता है?
Advertisement

वीडियोज

Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Nepal Disaster Breaking | Flood: भोटेकोशी नदी में अचानक मिले 229 शव | Rescue Operation | Bhote Koshi
India-US Deal: आ रहा है 'टैंक हंटर'...दुश्मन कांपे थर-थर! | Javelin anti-tank missiles
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
क्रिकेट
'ऐसे भी लोग होते हैं...', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
'ऐसे भी लोग होते हैं', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
टेलीविजन
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
इंडिया
16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम
16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आपके यहां कैसा रहेगा मौसम
विश्व
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ऑटो
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget