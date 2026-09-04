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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'

CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'

शाहनवाज हुसैन ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि समाज को बांटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Sep 2026 12:54 PM (IST)
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बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय जो बात कही थी, वह आज भी सही है. जो लोग समाज को बांटने या लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते कोई भी समाज में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सामाजिक एकता बनाए रखना जरूरी है.

अखिलेश यादव पर निशाना साधा

बीजेपी प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मथुरा नहीं जाते हैं. शाहनवाज हुसैन ने यह बात योगी आदित्यनाथ के बयान के संदर्भ में कही. उनका कहना था कि भगवान कृष्ण से जुड़ी मथुरा की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को लेकर बीजेपी लगातार अपनी बात रखती रही है. इसी मुद्दे पर उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल उठाया. बीजेपी का कहना है कि समाज में तनाव पैदा करने वाली राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

अखिलेश यादव आम लोगों से नहीं मिल रहे- शाहनवाज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. CJP प्रवक्ता से अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर शाहनवाज हुसैन ने उनकी आलोचना की और कहा कि अखिलेश यादव के पास अब कोई दूसरा काम नहीं बचा है. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो डूबते समय तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं और जनता से दूर हो गए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Shahnawaz Hussain Akhilesh Yadav Yogi Adityanath
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