CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय जो बात कही थी, वह आज भी सही है. जो लोग समाज को बांटने या लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते कोई भी समाज में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सामाजिक एकता बनाए रखना जरूरी है.

VIDEO | Delhi: On CJP spokesperson's meeting with Akhilesh Yadav, Bharatiya Janata Party (BJP) leader Shahnawaz Hussain says, "Akhilesh Yadav is like a drowning man clutching at straws. If he has nothing else to do, he is meeting the CJP spokesperson. He is not meeting the people… pic.twitter.com/hfHnbLnU4Y — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026

अखिलेश यादव पर निशाना साधा

बीजेपी प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मथुरा नहीं जाते हैं. शाहनवाज हुसैन ने यह बात योगी आदित्यनाथ के बयान के संदर्भ में कही. उनका कहना था कि भगवान कृष्ण से जुड़ी मथुरा की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को लेकर बीजेपी लगातार अपनी बात रखती रही है. इसी मुद्दे पर उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल उठाया. बीजेपी का कहना है कि समाज में तनाव पैदा करने वाली राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

अखिलेश यादव आम लोगों से नहीं मिल रहे- शाहनवाज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. CJP प्रवक्ता से अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर शाहनवाज हुसैन ने उनकी आलोचना की और कहा कि अखिलेश यादव के पास अब कोई दूसरा काम नहीं बचा है. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो डूबते समय तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आम लोगों से नहीं मिल रहे हैं और जनता से दूर हो गए हैं.