Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरटमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?

टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?

अगर आपके लगाए गए पौधे के टमाटर में दरार पड़ रही है, तो यह किसी बीमारी नहीं बल्कि गलत सिचांई, अधिक गर्मी और मिट्टी की खराब गुणवत्ता की वजह से होनी वाली आम समस्या है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपने घर पर टमाटर का पौधा उगाया है और उसमें फल लगना भी शुरू हो गए है. लेकिन फलों में दरारें पड़ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह आपकी कुछ सामान्य गलतियों की वजह से होता है. इसके पीछ गलत सिंचाई, अधिक गर्मी के बाद वर्षा और मिट्टी की खराब गुणवत्ता जैसे कारण होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि टमाटर में दरार क्यों पड़ती है.

गलत सिंचाई हो सकती है वजह

यदि टमाटर के पौधे को नियमित रूप से पानी दिया जाए तो वे अच्छे से और सवस्थ तरीके से बढ़ता है. अगर पौधे की मिट्टी सूखने पर उसे कई दिनों बाद पानी दिया जाए, तो ऐसी स्थिती में पौधा सारा पानी एक साथ खीचने लगता है. जिसकी वजह से फल का गुदा अंगर तेजी से विकसित होता है लेकिन ऊपर की सतह इतनी तेजी से नहीं फैल पाती और इसी वजह से टमाटर में दरार पड़ने जैसी समस्या सामने आती है.

अधिक गर्मी भी होती है वजह

यदि अधिक गर्मी के बाद वर्षा हो जाए, तो ऐसी स्थिती में भी फलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. पौधा अधिक पानी सोखने लगता है. वहीं जब पौधा फल देने की स्थिती में हो और बारिश हो जाए, तो अधिक पानी की वजह से फलों के आकार में भी बदलाव आने लगता है.

मिट्टी और खाद की गुणवत्ता का पड़ता है असर

किसी भी पौधे के पूरी तरह विकसित होने के लिए सबसे जरूरी उसकी मिट्टी ही होती है. यदि मिट्टी की गुणवत्ता ही खराब हो, तो फलों के विकसित होने में बाधा आती है. वहीं खाद का उपयोग भी सिमित मात्रा में ही करना चाहिए. खाद की अधिक मात्रा पौधे और उसके फलों को नुक्सान पहुंचा सकती है.

यह भी पढ़ें: बारिश में लौकी-खीरा की फसल नहीं होगी खराब, अपनाएं ये तकनीक

दरार वाले टमाटर का क्या करें?

यदि आपको पौधे में दरार वाले टमाटर लगे हैं, तो आप उनका उपयोग उनकी अवस्था को देखकर कर सकते हैं. यह टमाटर की कंडिशन के ऊपर निर्भर करता है. यदि टमाटर में दरार होने के बावजूद उसमें कीड़े, फफूंद या किसी भी प्रकार की कोई भी सड़न नहीं दिख रही है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं. हांलाकि यह पूरी तरह सुनिश्चत करना जरूरी है कि टमाटर साफ हो. अगर दरार सामान्य से ज्यादा हो, तो ऐसे में टमाटर का उपयोग आपको लिए हानिकारक हो सकता है

किन बातों का रखें ध्यान?

टमाटर में दरार पड़ने से बचाने के लिए नियमित अंतराल पर पौधों की सिंचाई करें. मिट्टी के नम होने पर अधिक पानी देने से बचें. वहीं बारिश के दौरान पौधों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें. पौधें जब बढ़ने लगे तो नियमित रूप से उनकी पत्तियों की छटाई करें. जिससे कीड़े लगने जैसी स्थिती को पहले ही रोक दिया जाए. वहीं अधिक खाद का प्रयोग न करें, हो सके तो किसी अच्छी या जैविक खाद का प्रयोग करें.

यह भी पढ़ें: घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Tomato Cracking Solution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
एग्रीकल्चर
बीज खरीदते समय पैकेट पर जरूर देखें ये 5 चीजें, नहीं तो ले आएंगे नकली
बीज खरीदते समय पैकेट पर जरूर देखें ये 5 चीजें, नहीं तो ले आएंगे नकली
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना में आवेदन करने से पहले बनवा लें ये चीज, नहीं तो होगी दिक्कत
पीएम किसान योजना में आवेदन करने से पहले बनवा लें ये चीज, नहीं तो होगी दिक्कत
एग्रीकल्चर
खरीफ फसल की कटाई से पहले किसान जरूर कर लें यह काम
खरीफ फसल की कटाई से पहले किसान जरूर कर लें यह काम
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन
अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन
इंडिया
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
विश्व
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget