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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

WhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

WhatsApp पर अब AI से बनाए या एडिट किए गए कंटेंट को पहचानना आसान होगा. आइए जानते हैं कि ये नया फीचर कैसे काम करेगा और यूजर्स को कैसे होगा फायदा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 02 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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WhatsApp देश में खूब इस्तेमाल किया जाता है. ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यूज किया जाता है. इसके अलावा मेटा अपने यूजर्स के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स पेश करती रहती है. इसी कड़ी में बता दें कि अब कंपनी ने iPhone यानी iOS यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश करने जा रही है जिसकी मदद से चैनल एडमिन ये बता सकेंगे कि किसी पोस्ट में इस्तेमाल किया गया फोटो, वीडियो या दूसरी मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया या एडिट किया गया है या नहीं.

ये नया AI Content Label फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स को दिखाई दे रहा है. माना जा रहा है कि इसका रोलआउट Android के बाद iOS पर शुरू किया गया है. हालांकि अभी ये सुविधा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुई है.

अब दिखे AI कंटेंट का लेबल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp इस फीचर को iOS बीटा वर्जन 26.34.10.70 के जरिए कुछ TestFlight यूजर्स तक पहुंचा रहा है. इसके आने के बाद चैनल एडमिन किसी अपडेट में मौजूद AI से बनाए या बदले गए मीडिया को लेबल कर सकेंगे.

आपको बता दें कि इसके लिए एडमिन को चैनल अपडेट के Context Menu में AI Content Label का ऑप्शन मिल सकता है. लेबल लगाने के बाद इसे कन्फर्म करना होगा. एक बार लेबल जुड़ जाने के बाद उसे हटाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें: WhatsApp का नया फीचर! Chat करते समय बदल जाएगा पूरा लुक, जानें कैसे

कब तक मिलेगा सभी को फीचर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी WhatsApp ने ये साफ नहीं किया है कि ये फीचर किन-किन देशों में शुरू होने वाला है और कब तक ये फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होने शुरू हो जाएगा.

इस समय अगर किसी iPhone यूजर को चैनल में AI Content Label का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. संभव है कि WhatsApp धीरे-धीरे इस सुविधा को अलग-अलग अकाउंट्स तक पहुंचा सकता है.

कुछ देशों में जरूरी हो सकता है AI डिस्क्लोजर

जानकारी के मुताबिक, AI कंटेंट काफी तेजी से ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहा है. इसी को देखते हुए कई जगहों पर लोगों को ये बताने की जरुरत पड़ रही है कि कोई फोटो या वीडियो एआई से बना है या नहीं.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ देशों में चैनल एडमिन के लिए AI-generated मीडिया की जानकारी देना कानूनी रूप से जरूरी हो सकता है. ऐसे मामलों में WhatsApp चैनल इंटरफेस के ऊपर एक बैनर दिखाकर एडमिन को इस जरूरी चीज के बारे में जानकारी दे सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 02 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
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