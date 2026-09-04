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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल

बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल

पाकिस्तान क्रिकेट बर्बादी की ओर जा रहा है. PCB चीफ मोहसिन नकवी ऐसे आरोपों में घिरे रहे हैं, फिर भी उन्होंने भारतीय टीम का उदाहरण देकर पाकिस्तान टीम का बचाव किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Sep 2026 01:13 PM (IST)
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जबसे मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन बने हैं, तबसे पाकिस्तान क्रिकेट बर्बादी की ओर जा रहा है. मोहसिन नकवी पर ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं. पाक टीम अभी इंग्लैंड में है, जहां वह टेस्ट सीरीज में 0-2 से बुरी तरह पिछड़ रही है. इस परफॉरमेंस ने पाक क्रिकेट को एक बार फिर कटघरे में ला खड़ा किया है, लेकिन नकवी ने भारत का उदाहरण देकर आलोचकों पर निशाना साधा है.

खराब प्रदर्शन के चलते PCB ने इंग्लैंड टूर के बीच में 7 खिलाड़ियों और 2 कोचों को वापस घर भेज दिया था. पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन आलोचनाओं में घिरा है और देश में क्रिकेट के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं. इस सबके बावजूद मोहसिन नकवी ने अपने फैसलों का बचाव किया और व्हाइट बॉल क्रिकेट में सुधारों का उदाहरण रखा.

भारत भी तो आयरलैंड से हारा

लंदन में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका को नामीबिया से हार मिली, भारत भी तो आयरलैंड से हारा. क्या उसके बाद क्रिकेट का अंत हो गया?" अब ऐसे दिन या गए हैं कि मीडिया से बचने के लिए नकवी को भारत का सहारा लेना पड़ रहा है.

नकवी ने साफ किया कि पाकिस्तान टीम को जिसकी भी जरूरत होगी, उसे बुलाया जाएगा. उन्होंने कहा, "यदि कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तब हम क्या कर सकते है? प्रत्येक मैच और सीरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है."

टेस्ट फॉर्मेट की बात आती है तो वाकई पाकिस्तान सबसे फिसड्डी टीमों में से एक बन चुकी है. पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की आठवें नंबर की टीम है, जो कभी टॉप के 3-4 स्थानों पर हुआ करती थी. वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की टेबल में पाकिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर है. अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार ने जले पर नामक छिड़कने का काम किया है.

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हमने व्हाइट बॉल में अच्छा किया

मोहसिन नकवी ने अपने डिफेंस में कहा कि पाकिस्तान टीम ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा किया है, उस प्रदर्शन पर कोई गौर क्यों नहीं करता. उन्होंने कहा, "वनडे रैंकिंग में हम पहले आठवें स्थान पर थे, अब हम पांचवें नंबर पर हैं. हमने 6 वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें 4 जीती हैं, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो रहा है?"

नकवी ने याद दिलाया कि पाक टीम का सक्सेस रेट 24 प्रतिशत से बढ़कर 73 हो गया है. बता दें कि वनडे में पाकिस्तान पांचवें नंबर पर है और टी20 रैंकिंग में छठे पायदान पर है. उन्होंने कहा कि एक मजबूत टीम रातों-रात नहीं बनती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM
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