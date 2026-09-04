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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'

स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'

स्वतंत्र भारद्वाज का वीडियो सामने आने के बाद आरजेडी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. मनोज झा का कहना है कि राहुल गांधी के संज्ञान लेने से पहले इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आंदोलन किया था. उस दौरान हुई मारपीट को लेकर अब स्वतंत्र भारद्वाज नाम के युवक ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी हड़कंप मच गया है. उसने एक पॉडकास्ट में चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अपना भाई बता दिया. उसने यहां तक कहा कि निशु आजाद के पिता संजय कुमार की उसने जंतर-मतर पर पिटाई की, उन्हें टांके लगे लेकिन, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया. इस पर विवाद शुरू हो गया है. आरजेडी की ओर से रिएक्शन आया है.

शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सीजेपी की कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता पर हुए हमले पर कहा, "जिस शख्स ने खुद से इस बात को कबूल किया है, उसकी वीडियो भी मैंने देखी... एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि वो कितना रसूख़दार है, फलाना व्यक्ति उसके भैया हैं, जिसमें उसने किसी को नहीं बख्शा है..." 

मनोज झा ने आगे कहा, "...ऊपर से लेकर मध्यम स्तर तक सभी लोग इसमें शामिल हैं तो फिर इसमें कहने को कुछ नहीं बचता है. इसमें राहुल गांधी के संज्ञान लेने से पूर्व, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी."

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार जिस प्रधानाध्यापक को करने वाली थी सम्मानित वो गिरफ्तार, क्या है मामला?

स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग

बता दें कि स्वंतत्र भारद्वाज की ओर से किए गए दावों के बाद अब उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है. शुक्रवार को सीजेपी के नेता दिल्ली के संसद मार्ग थाना पहुंचे. सौरव दास, आशुतोष रांका, चंद्रशेखर आजाद और निशु ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ बैठक की. थाने के बाहर सीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए. सीजेपी के एक कार्यकर्ता ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि अपराधी खुलेआम कबूल कर रहा है. पुलिस उसपर कार्रवाई करे. उसे गिरफ्तार किया जाए.

मामले ने तूल पकड़ा तो उधर स्वतंत्र भारद्वाज ने शुक्रवार को सफाई दी कि उसने अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में कदम उठाया था. उसकी हत्या हो सकती थी. 10-15 लोगों ने उसे घेर लिया था. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha BIHAR NEWS Nishu Azad Swatantra Bhardwaj
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