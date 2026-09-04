Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान

सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love 10 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. इस किताब को हार्परकॉलिन्स इंडिया पब्लिश करेगा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Sep 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love हार्परकॉलिन्स इंडिया पब्लिश करेगा. ये किताब 10 नवंबर को पब्लिश होने जा रही है. पहले इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस छापने वाला था मगर फिर उन्होंने इससे इनकार कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक पेंगुइन ने सोनिया गांधी से पीएम मोदी, आरएसएस से जुड़े कुछ अंश हटाने के लिए कहा था. इससे उन्होंने इनकार कर दिया. हालांकि पेंगुइन ने बाद में सफाई भी दी. 

हार्परकॉलिन्स इंडिया ने किया पोस्ट

हार्परकॉलिन्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके किताब के पब्लिश करने की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, हार्परकॉलिन्स इंडिया, सोनिया गांधी की किताब 'बिऑन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' (Belonging: A Journey of Love) पब्लिश करेगा. लंबे समय से इंतजार की जा रही यह आत्मकथा भारत में 10 नवंबर 2026 को पब्लिश होगी.

हमारे समय की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली राजनीतिक आत्मकथाओं में से एक, 'बिऑन्गिंग' प्यार, पहचान, कर्तव्य और अपनापन महसूस करने की एक रोमांचक और बेहद निजी कहानी है. यह भारत की यात्रा को अंदर से देखने का एक अनोखा नजरिया भी पेश करती है.

पेंगुइन इंडिया ने कर दिया था इनकार

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा था कि 'बिलॉन्गिंग' को पब्लिश न करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि लेखक ने एडिटोरियल बदलावों को मानने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि, एक पब्लिशर के तौर पर तथ्यों की जांच करना और लेखकों को ऐसी सलाह देना जो उनकी किताबों के लिए सबसे अच्छी हों, हमारा अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है. यह पब्लिशिंग प्रोसेस का एक सामान्य हिस्सा है. बातचीत के दौरान पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का रुख यही था कि हम किताब को पब्लिश करने के लिए तैयार और इच्छुक थे. हम लेखक के साथ हुई गोपनीय बातचीत पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

पवन खेरा ने क्या कहा

सोनिया गांधी की किताब के हार्परकॉलिन्स के छापने को लेकर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने पेंगुइन पर निशाना साधते हुए लिखा, पेंगुइन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उड़ नहीं सकता.  

ये भी पढ़ें: रूस-कराची रूट पर भारतीय जहाज पर ड्रोन हमला, बाल-बाल बचे 23 भारतीय नाविक

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Sonia Gandhi CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP Protest Live: निशु आजाद के समर्थन में संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, पप्पू यादव ने भी की नारेबाजी
Live: निशु आजाद के समर्थन में संसद मार्ग थाने पहुंचे CJP नेता, पप्पू यादव ने भी की नारेबाजी
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
इंडिया
सास की कार पंचर कर दामाद फरार, पत्नी ने दाखिल की थी तलाक की अर्जी
सास की कार पंचर कर दामाद फरार, पत्नी ने दाखिल की थी तलाक की अर्जी
इंडिया
Xप्लेन: FSSAI और वेदों का दावा- सुबह-दोपहर-शाम का खाना गलत? जानें पूरा सच
FSSAI और वेदों का दावा- सुबह-दोपहर-शाम का खाना गलत? जानें पूरा सच
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
सोनिया गांधी की किताब को अब ये कंपनी करेगी पब्लिश, विवाद के बीच ऐलान
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
स्वतंत्र भारद्वाज के दावों पर RJD का बड़ा बयान, 'जिस शख्स ने…'
क्रिकेट
बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल
बचने के लिए लेना पड़ रहा भारत का सहारा, PCB चीफ मोहसिन नकवी का बयान वायरल
इंडिया
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
CJP प्रवक्ता से मिले अखिलेश तो CM योगी का नाम लेकर बोली BJP- 'यूपी में...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
स्वतंत्र भारद्वाज का यू-टर्न, अब बताया क्यों लिया था कपिल मिश्रा और चिराग पासवान का नाम?
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget