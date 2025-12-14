अब हेडफोन ही बनेंगे लाइव ट्रांसलेटर! Google का Gemini फीचर भारत में लॉन्च, जानें कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Live Translation Feature: Google ने अपने Translate ऐप में ऐसा अपडेट पेश किया है जो किसी भी कंपनी के वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल सकता है. इस नए बीटा फीचर की मदद से यूजर्स सामने हो रही बातचीत का अनुवाद उसी वक्त अपने हेडफोन में सुन सकेंगे. खास बात यह है कि भारत उन शुरुआती देशों में शामिल है, जहां यह सुविधा दी जा रही है.

कैसे काम करता है रियल-टाइम हेडफोन ट्रांसलेशन

इस फीचर के जरिए आप किसी दूसरी भाषा में हो रही बातचीत, लेक्चर या कंटेंट को बिना सबटाइटल समझ पाएंगे. Translate ऐप में Live Translate विकल्प चुनते ही ऐप सामने से आ रही आवाज को तुरंत आपकी चुनी हुई भाषा में बदल देता है.

अनुवाद करते समय बोलने वाले के लहजे, उतार-चढ़ाव और रिदम को भी काफी हद तक बनाए रखा जाता है जिससे आवाज मशीन जैसी नहीं लगती. सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी खास ब्रांड के हेडफोन की जरूरत नहीं है. आपके पास जो भी हेडफोन हैं, वे इस फीचर के साथ काम कर सकते हैं.

किन देशों और भाषाओं में मिल रही है सुविधा

फिलहाल यह फीचर Android यूजर्स के लिए बीटा स्टेज में अमेरिका, मैक्सिको और भारत में शुरू किया गया है. इसमें 70 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट दिया जा रहा है. iPhone यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि Google ने 2026 में iOS और दूसरे देशों में विस्तार करने की योजना बताई है.

Gemini AI से अनुवाद हुआ और भी स्मार्ट

हेडफोन ट्रांसलेशन के साथ-साथ Google ने Translate ऐप में Gemini AI का इंटीग्रेशन भी शुरू किया है. यह नया AI सिस्टम शब्दों का सीधा अनुवाद करने के बजाय उनके मतलब और भाव को समझकर ट्रांसलेट करता है. इससे अनुवाद ज्यादा नेचुरल और बोलचाल जैसा लगता है. उदाहरण के तौर पर, अब किसी मुहावरे या भावनात्मक वाक्य का अनुवाद शब्द-दर-शब्द नहीं होगा बल्कि उसके असली अर्थ को ध्यान में रखकर किया जाएगा.

भारत में भी शुरू हुआ Gemini-पावर्ड Translate

Gemini आधारित यह स्मार्ट ट्रांसलेशन सिस्टम भारत और अमेरिका में उपलब्ध हो चुका है. फिलहाल यह अंग्रेजी से लगभग 20 भाषाओं के बीच काम करता है जिनमें स्पेनिश, चीनी, अरबी, जापानी और जर्मन जैसी भाषाएं शामिल हैं. यह सुविधा Android, iOS और वेब तीनों प्लेटफॉर्म पर मिलेगी.

भाषा सीखने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट

Google ने Translate ऐप में भाषा सीखने वाले फीचर्स को भी मजबूत किया है. अब यह टूल 20 नए देशों में उपलब्ध होगा जिनमें भारत भी शामिल है. यूजर्स अपनी भाषा सुधारने के लिए उच्चारण अभ्यास, बोलने के टिप्स और रोजाना सीखने की स्ट्रीक जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सिस्टम थोड़ा-बहुत गेम जैसा अनुभव देता है जिससे लगातार सीखने की प्रेरणा बनी रहती है.

