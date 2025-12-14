Instagram क्यों पी रहा आपके फोन की बैटरी? जानें आखिर क्या है इसकी असली वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram: अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि फोन चार्ज करने के कुछ ही देर बाद बैटरी तेजी से गिरने लगती है तो इसके पीछे Instagram एक बड़ी वजह हो सकता है. आज के समय में यह ऐप सिर्फ फोटो देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वीडियो, रील्स, लाइव स्ट्रीम और मैसेजिंग जैसी कई सुविधाएं एक साथ देता है. यही वजह है कि इसका इस्तेमाल फोन की बैटरी पर भारी पड़ता है.

बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है ऐप

Instagram सिर्फ तब ही काम नहीं करता जब आप उसे खोलते हैं बल्कि कई बार यह बैकग्राउंड में भी एक्टिव रहता है. नोटिफिकेशन भेजने, नए कंटेंट को ऑटो-रीफ्रेश करने और मैसेज सिंक करने के लिए यह लगातार इंटरनेट और प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है. इसका सीधा असर बैटरी पर पड़ता है खासकर तब जब नेटवर्क कमजोर हो.

रील्स और वीडियो हैं सबसे बड़े दोषी

आजकल Instagram पर रील्स और वीडियो का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ये वीडियो हाई-क्वालिटी में स्ट्रीम होते हैं, जिससे स्क्रीन, प्रोसेसर और इंटरनेट तीनों पर ज्यादा लोड पड़ता है. ऑटो-प्ले फीचर की वजह से एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो अपने आप चलने लगता है जिससे आपको पता भी नहीं चलता और बैटरी तेजी से खत्म हो जाती है.

लोकेशन और कैमरा एक्सेस भी बढ़ाते हैं खपत

Instagram कई बार लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन जैसी परमिशन का इस्तेमाल करता है. स्टोरी या रील बनाते समय कैमरा और वीडियो प्रोसेसिंग लंबे समय तक एक्टिव रहती है. अगर लोकेशन हमेशा ऑन रहती है तो GPS के चलते बैटरी की खपत और बढ़ जाती है.

पुराने वर्जन और बग भी बन सकते हैं वजह

अगर आपके फोन में Instagram का पुराना वर्जन इंस्टॉल है तो उसमें मौजूद बग्स बैटरी ड्रेन की समस्या बढ़ा सकते हैं. कई बार नए अपडेट में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर किया जाता है लेकिन अपडेट न करने पर ऐप जरूरत से ज्यादा संसाधन इस्तेमाल करने लगता है.

कैसे कम करें Instagram से होने वाला बैटरी ड्रेन?

बैटरी बचाने के लिए कुछ छोटे बदलाव काफी मददगार हो सकते हैं. ऐप के अंदर जाकर वीडियो की ऑटो-प्ले सेटिंग बंद करें और अनावश्यक नोटिफिकेशन को सीमित करें. फोन की सेटिंग में जाकर Instagram के लिए बैकग्राउंड एक्टिविटी पर कंट्रोल लगाएं. इसके अलावा, ऐप और फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर रखें.

सही इस्तेमाल से बचेगी बैटरी

Instagram को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप इसका समझदारी से इस्तेमाल करें तो बैटरी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. थोड़ी सावधानी और सही सेटिंग्स के साथ आप बिना बार-बार चार्जर ढूंढे Instagram का मजा ले सकते हैं.

