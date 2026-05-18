हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive

'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive

Kunal Thakur Interview: पुलकित सम्राट की सीरीज 'ग्लोरी' में काम कर चुके एक्टर कुणाल ठाकुर ने एबीपी लाइव से बात की और उन्होंने बताया कि रेसलर बनने के लिए खूब पसीना बहाया था.

By : राहुल यादव | Updated at : 18 May 2026 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

पुलकित सम्राट की सीरीज 'ग्लोरी' सीधे तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था, जिसमें रेसलिंग की कहानी देखने के लिए मिली. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है. पुलकित के साथ ही अन्य कलाकारों की एक्टिंग की भी तारीफ की गई. इसमें पुलकित और एक्टर कुणाल ठाकुर के बीच कट्टर दुश्मनी देखने के लिए मिली. लेकिन क्या आप जानते हैं कुणाल ने एक्टर को रियल में भी रिंग में पंच जड़ दिया था?

दरअसल, कुणाल ठाकुर ने हाल ही में एबीपी लाइव के एंटरटेनमेंट डेस्क से बात की. इस दौरान उन्होंने इस सीरीज को लेकर काफी कुछ शेयर किया. उन्होंने बताया कि 'ग्लोरी' में रेसलर की भूमिका निभाना उनके लिए आसान बात नहीं थी. उन्हें इसके लिए कड़ी मेहनत की थी.

यह भी पढ़ें: मंडे को 'करुप्पू' की कमाई में आई गिरावट, फिर भी बनी सूर्या की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

फिटनेस में लगे 7-8 महीने

कुणाल ठाकुर ने इस बातचीत में बताया, 'शुरू में मैं कहीं से तो कोई बॉक्स नहीं लग रहा था, क्योंकि हाल में एक फिल्म की शूटिंग की थी और मेरे बाल भी लंबे थे. 5-6 किलो फैट भी था. बहुत अच्छी बॉडी नहीं थी लेकिन बॉक्सर के लिए स्टेमिना, बॉडी में फ्लक्चुएशन और फिटनेस समेत काफी कुछ देखना पड़ता है. उस लेवल पर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके लिए फैट मैंने 10 किलो चढ़ाया. इसे करने में 6-7 महीने लगते हैं. मैंने भी वो समय दिया करीब 7-8 महीनों तक जीतोड़ मेहनत की थी.'


7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive

पुलकित को एक्टर ने रियल में जड़ा था पंच

कुणाल ठाकुर बताते हैं कि 'ग्लोरी' में रिंग में फाइट वाले सीन रियल में शूट किए गए हैं और पुलकित संग फाइट में एक-दूसरे को उनके पंच भी लगे थे. अभिनेता ने बताया, 'सीन रियल में शूट हुए और चोटें भी आई. मुझे पुलकित का पंच पड़ गया था और उन्हें मेरा भी पंच पड़ा था. अगर आप पंच नहीं खाओगे तो डर निकलेगा कहां से. ट्रेनिंग करके ही इंसान सीख पता है तो ये पंच भी मेरे लिए सीख ही हैं. हम तो रिंग में असली बॉक्सर के साथ भी गए और उनके पंच से भी बाल-बाल बचे थे.'

यह भी पढ़ें: Jio Hotstar पर ट्रेंड कर रही 18 एपिसोड्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज, IMDb रेटिंग भी है हाई

'ग्लोरी' में क्या था सबसे ज्यादा चैलेंजिंग?

कुणाल ठाकुर ने सीरीज 'ग्लोरी' में अपने चैलेंज को लेकर भी बात की और बताया, 'मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था. मेरे लिए बॉक्सिंग करने के लिए और बॉक्सर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था. इसके साथ ही ज्यादा चैलेंज बॉक्सिंग के साथ ही हरियाणवीं भी सीखना था. बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए घंटों-घंटों मेहनत करनी पड़ी. चोटें भी लगीं, मेरी बैक में बहुत दर्द होता है आज भी.'

'ग्लोरी' के बारे में

बहरहाल, अगर सीरीज 'ग्लोरी' के बारे में बात की जाए तो ये हरियाणा के बॉक्सिंग बैकड्रॉप पर आधारित है, जिसका एक पार्ट ऑनर किलिंग भी है. सीरीज में स्पोर्ट्स के साथ ही क्राइम ड्रामा भी देखने के लिए मिलता है. कहानी बॉक्सिंग रिंग के साथ ही मर्डर मिस्ट्री के सुलझने और कई राज खुलने पर आधारित है. इसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स हैं.

सीरीज में पुलकित और कुणाल के साथ ही दिव्येंदु शर्मा, सुविंदर विक्की, आशुतोष राणा, सयानी गुप्ता और जन्नत जुबैर जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 18 May 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Netflix Kunal Thakur Glory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
ओटीटी
Jio Hotstar पर ट्रेंड कर रही 18 एपिसोड्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज, IMDb रेटिंग भी है हाई
ओटीटी पर ट्रेंड कर रही 18 एपिसोड्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज, IMDb रेटिंग भी है हाई
ओटीटी
कीकू शारदा ने दुबई में खरीदा अपार्टमेंट, बोले- मैं बहुत खुश हूं, ये शहर सुरक्षित है
कीकू शारदा ने दुबई में खरीदा अपार्टमेंट, बोले- मैं बहुत खुश हूं, ये शहर सुरक्षित है
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, ओटीटी पर रिलीज हो ये धमाकेदार 7 फिल्में और सीरीज, चेक करें पूरी लिस्ट
इस हफ्ते नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, ओटीटी पर रिलीज हो ये धमाकेदार 7 फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश; अलर्ट पर ओडिशा के तटीय इलाके
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश की शुरुआत; अलर्ट पर ओडिशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
क्रिकेट
IPL 2026: इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई भारी गिरावट
बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई भारी गिरावट
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
एग्रीकल्चर
UP Veterinary Students Stipend: योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget