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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCooling हो रही गायब! फ्रिज इस्तेमाल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां

Cooling हो रही गायब! फ्रिज इस्तेमाल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां

Refrigerator Tips: कई लोग बिना जरूरत बार-बार फ्रिज खोलते रहते हैं. ऐसा करने से बाहर की गर्म हवा अंदर चली जाती है और फ्रिज को दोबारा ठंडा होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 May 2026 07:15 PM (IST)
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  • ज्यादा सामान रखने से कूलिंग प्रभावित होती है, सफाई करें।

Refrigerator Tips: गर्मी के मौसम में फ्रिज घर का सबसे जरूरी डिवाइस बन जाता है. लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि फ्रिज पहले जैसी कूलिंग नहीं कर रहा, सामान जल्दी खराब होने लगा है या बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है. अक्सर इसके पीछे कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं. अगर समय रहते इन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो फ्रिज की लाइफ भी कम हो सकती है.

बार-बार फ्रिज खोलना पड़ सकता है भारी

कई लोग बिना जरूरत बार-बार फ्रिज खोलते रहते हैं. ऐसा करने से बाहर की गर्म हवा अंदर चली जाती है और फ्रिज को दोबारा ठंडा होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे कूलिंग कमजोर होने लगती है और बिजली की खपत भी बढ़ती है. कोशिश करें कि जरूरत का सामान एक बार में निकालें और दरवाजा ज्यादा देर तक खुला न छोड़ें.

गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखना है बड़ी गलती

अक्सर लोग जल्दीबाजी में गर्म खाना सीधे फ्रिज में रख देते हैं. इससे फ्रिज के अंदर का तापमान अचानक बढ़ जाता है और बाकी सामान की कूलिंग भी प्रभावित होती है. इतना ही नहीं, कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे फ्रिज जल्दी खराब हो सकता है. खाना हमेशा सामान्य तापमान पर आने के बाद ही फ्रिज में रखें.

फ्रिज को दीवार से बिल्कुल चिपकाकर न रखें

अगर फ्रिज के पीछे हवा पास होने की जगह नहीं होगी तो उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी. इससे कंप्रेसर लगातार गर्म रहेगा और कूलिंग कम होने लगेगी. फ्रिज को दीवार से कम से कम 4 से 6 इंच दूर रखना बेहतर माना जाता है ताकि एयर फ्लो बना रहे.

जरूरत से ज्यादा सामान भरना भी नुकसानदायक

कुछ लोग फ्रिज में जरूरत से ज्यादा सामान ठूंस देते हैं. इससे अंदर ठंडी हवा सही तरीके से घूम नहीं पाती और हर हिस्से में बराबर कूलिंग नहीं पहुंचती. नतीजा यह होता है कि कुछ चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं. फ्रिज में हमेशा थोड़ा खाली स्पेस जरूर रखें.

समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी

फ्रिज की रबर सील, पीछे लगी कॉइल और अंदर की ट्रे अगर गंदी हो जाएं तो इसका असर कूलिंग पर पड़ता है. धूल जमने से मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. महीने में कम से कम एक बार फ्रिज की अच्छी तरह सफाई जरूर करें.

सही तापमान सेट करना है बेहद जरूरी

कई लोग फ्रिज को हमेशा सबसे ज्यादा कूलिंग मोड पर रखते हैं. इससे बिजली की खपत बढ़ती है और कई बार फ्रिज के पार्ट्स पर दबाव पड़ता है. सामान्य तौर पर फ्रिज का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना सही माना जाता है.

छोटी लापरवाही बना सकती है बड़ा खर्च

अगर फ्रिज की कूलिंग कम हो रही है तो हर बार सर्विस सेंटर को दोष देना जरूरी नहीं. कई बार हमारी छोटी-छोटी गलतियां ही इसकी वजह बनती हैं. सही इस्तेमाल और नियमित देखभाल से फ्रिज लंबे समय तक बेहतर कूलिंग देता है और बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहता है.

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Published at : 18 May 2026 07:14 PM (IST)
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