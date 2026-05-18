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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'

नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'

Bareilly News In Hindi: सीएम योगी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, घर और दुकान-मकान में भी नमाज पढ़ता है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 May 2026 09:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर कड़ी हिदायत दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कहा है कि 'नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए. प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे.' अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से सूबे की सियासत गरमा गई है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, घर और दुकान-मकान में भी नमाज पढ़ता है. उन्होंने कहा कि इस्लाम ने सख्त हिदायत दी है कि नमाज पढ़ने वाले बंदे और खुदा के बीच इत्मिनान और सुकून होना चाहिए, जो मस्जिद और घर में मिलता है, सड़क पर नहीं.

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इस्लाम किसी को नहीं देता दिक्कत- मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आगे कहा कि मुसलमान न सड़क पर और न ही चौराहे पर नमाज पढ़ते हैं. ईद-बकरीद के संदर्भ में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि ईद-बकरीद पर जब भीड़ ज्यादा होती है तो नियम है कि एक मस्जिद में इमाम बदलकर शिफ्ट-दर-शिफ्ट नमाज हो. इससे कहीं भी सड़क पर दिक्कत नहीं होगी और न ही ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होगी. उन्होंने कहा कि इस्लाम दिक्कत नहीं देता, बल्कि आसानी पैदा करता है.

एआईएमआईएम नेता ने जताई आपत्ति

उधर, एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिफ्ट में नमाज के बयान पर कहा, "योगी आदित्यनाथ का यह बयान एक मुख्यमंत्री का नहीं है, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता का राज है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में रहने वाले लोगों को एक हिंदू नजर और एक मुस्लिम नजर से देखते हैं.

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About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
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Published at : 18 May 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shahabuddin Razvi Yogi Adityanath Bareilly News
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