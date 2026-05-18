26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश की शुरुआत; अलर्ट पर ओडिशा

Monsoon 2026 Update Report: देश में समय से पहले मॉनसून दस्तक दे सकता है. दक्षिण पश्चिम मॉनसून सोमवार यानी 18 मई 2026 को कई हिस्सों में आगे बढ़ गया है. IMD के अनुसार, मॉनसून में इस तरह की प्रगति पूरे देश में मौसमी बारिश के दौर की शुरुआत के संकेत है.



IMD ने जानकारी देते हुए कहा है कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, कोमोरिन, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया है.

इसके अलावा IMD ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बड़े स्तर पर बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का पूर्वानुमान लगाया है. ऐसे में अनुमान है कि मॉनसून इस साल 26 मई को केरल में पहुंचेगा. इसमें त्रुटी की गुंजाइश हो सकती है. यहां गंजाम, रायगढ़ा, नयागढ़ और मयूरभंज जिलों में बारिश दर्ज की गई है. जबकि, ओडिशा के बाकी हिस्से सूखे से प्रभावित हैं.

मुंबई में 6 जून को पहुंच सकता है मॉनसून

इधर मुंबई मौसम विज्ञान के डायरेक्टर बिक्रम सिंह का कहना है कि मौजूदा अनुमान के मुताबिक, मॉनसून 26 मई के आसपास केरल पहुंचने की उम्मीद है. अगर महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें, तो मॉनसून सामान्य गति की स्थितियों में केरल पहुंचने के बाद मॉनसून को मुंबई तक पहुंचे में लगभग 10 दिन लगेंगे.

यह भी पढ़ें - DTU में दाखिले की शुरुआत; इन कोर्स में एडमिशन का सुनहरा मौका, नोट कर लें डेट्स

ओडिशा के इन इलाकों में रहेगा तेज बारिश, आंधी तूफान का दौर

गंजाम में शेरागढ़, माधवबड़िदा, आस्का और संखेमुंडी में 2 सेमी बारिश दर्ज की गई है. बौध इलाके में राज्य का सबसे अधिक तामपान दर्ज किया है. यहां तापमान 42.9 डिग्री C दर्ज किया गया है. जबकि रायगढ़ा में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है.

इधर, IMD ने अगले 24 घंटों में बालासोर, भद्रक, कटक, पुरी, खुर्दा, गंजाम, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ आंधी तूफान का पूर्वानुमान लगाया है.

40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, बालासोर, भद्रक, गंजाम, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ा और कोरापुट जिलों के लिए बिजली कड़कने और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही कई तटीय और आसपास के जिलों में उमस भरी गर्मी रहने की उम्मीद जताई है.

इसके अलावा IMD ने चेतावनी जारी की है कि तेज हवाओं से बागवानी, वृक्षारोपण और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. इसमें खासकर केले और पकी हुई धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं कच्चे घरों, झोपड़ियो और असुरक्षित ढांचों को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है. IMD ने स्थानीय निवासियों को सलाह दी है कि वे आंधी तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें. पेड़ों के नीचे न खड़े हों. बिजली के उपकरण का कनेक्शन हटा दें.

यह भी पढ़ें - रेलवे में निकली टेक्नीशियन भर्ती, भरे जाएंगे 6500 से ज्यादा पद, एक क्लिक में जान लें पूरी जानकारी