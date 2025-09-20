अब गूगल क्रोम में आ गया जेमिनी, ब्राउजिंग होगी और मजेदार, हर पल AI की मिलेगी मदद

गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपग्रेड का ऐलान किया है. कंपनी इस ब्राउजर में 10 नए AI फीचर्स जोड़ने जा रही है, जिनमें जेमिनी का इंटीग्रेशन और AI ब्राउजिंग असिस्टेंट आदि शामिल है. नए फीचर आने के बाद ब्राउजिंग और सुरक्षित होगी और इसमें बेहतर सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलेगी. ऐसे में आपको अगले कुछ दिनों में क्रोम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

जेमिनी का इंटीग्रेशन

गूगल ने मैक और विंडोज के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए क्रोम में जेमिनी को इंटीग्रेट करने की बात कही है. इसके बाद यूजर्स जेमिनी से वेबपेज की समरी पूछ सकेंगे, मल्टीपल टैब्स को एनालाइज कर सकेंगे और नैनो बनाना इमेजेज भी बना सकेंगे. आने वाले दिनों में गूगल अपनी दूसरी ऐप्स जैसे यूट्यूब, कैलेंडर और मैप्स आदि में भी जेमिनी को इंटीग्रेट करेगी.

ब्राउजिंग होगी आसान

गूगल अब क्रोम में एजेंटिक कैपेबिलिटीज भी शामिल करने जा रही है. इसका मतलब है कि नया फीचर आने के बाद क्रोम खुद ही यूजर की तरफ से अपॉइंटमेंट बुक और ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकेगा. कंपनी का कहना है कि इस पर यूजर का पूरा कंट्रोल रहेगा और वो जब चाहें, तब असिस्टेंट को रोक सकते हैं.

AI पावर्ड एड्रेस बार

गूगल ने क्रोम के एड्रेस बार में भी AI मोड देने का ऐलान किया है. यह फीचर आने के बाद यूजर सीधे ही एड्रेस बार में कोई जटिल क्वेरीज पूछ सकेंगे और उन्हें साइड पैनल पर AI ओवरव्यू मिल जाएगा. इसमें एक और रिकॉल का भी ऑप्शन मिलेगा. इसमें यूजर उन वेबसाइट्स के बारे में पूछ सकेंगे, जो उन्होंने विजिट की है, लेकिन नाम भूल गए. प्रॉम्प्ट देकर ऐसा किया जा सकेगा.

सेफ्टी के लिए गूगल नैनो

ऑनलाइन सेफ्टी के लिए गूगल नैनो को रोलआउट किया जाएगा. यह यूजर को फर्जी गिवअवे अलर्ट और वायरस आदि से बचाने में मदद करेगा. यह फीचर आने के बाद क्रोम भी AI की मदद से स्पैम वाली नोटिफिकेशन को ब्लॉक और साइट परमिशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेगा. इन फीचर्स की शुरुआत अमेरिका से होगी और धीरे-धीरे दुनियाभर के यूजर्स के लिए इन्हें रोल आउट कर दिया जाएगा.

