हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFlipkart की सेल का फायदा उठाना है तो कर लें ये काम, तभी मिलेगा छप्परफाड़ डिस्काउंट और बचेगा पैसा

Flipkart की सेल का फायदा उठाना है तो कर लें ये काम, तभी मिलेगा छप्परफाड़ डिस्काउंट और बचेगा पैसा

Flipkart Big Billion Days सेल 23 सितंबर से शुरू हो रही है. सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं या बैंक के क्रेडिट कार्ड भी आपकी पैसे बचाने में मदद करेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 09:33 AM (IST)

Flipkart Big Billion Days सेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. 23 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है. ऐसे में अगर आप अपने घर या खुद के लिए कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में भारी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. मोबाइल से लेकर फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक, सेल में हर सामान पर भारी छूट मिलने वाली है. हालांकि, छप्परफाड़ डिस्काउंट का फायदा लेने के लिए आपको सेल शुरू होने से पहले कुछ काम कर लेने चाहिए ताकि आपके पैसे बच सके.

मेंबरशिप दिलाएगी मौज

फ्लिपकार्ट की सेल 23 सितंबर से सबके लिए लाइव हो रही है, लेकिन अगर आप इसके मेंबर हैं तो 24 घंटे पहले से सेल को एक्सेस कर पाएंगे. आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मेंबरशिप इसमें आपकी मदद करेगी. फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक नाम से दो मेंबरशिप देती है. अगर आप फ्लिपकार्ट से लगातार शॉपिंग करते रहते हैं तो आपके पास सुपर कॉइन्स होंगे ही. 200 सुपर कॉइन्स के बदले आप प्लस मेंबर बन सकते हैं. इसके अलावा कंपनी के नए ब्लैक मेंबरशिप प्रोग्राम से भी आप मेंबर बन सकती है. इस प्रोग्राम में अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट समेत कई फायदे मिलते हैं.

क्रेडिट कार्ड से मिलेगा फायदा

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान एक्सिस और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों की मौज होने वाली है. इस कार्ड्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट का फायदा मिलेगा. अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास ये कार्ड पहले से मौजूद हैं तो इन्हें सहजकर रख लें. सेल शुरू होते ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्रोडक्ट्स कर ले विश लिस्ट

सेल के दौरान बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करेंगे. ऐसे में कई प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं. इससे बचने के लिए आप पहले ही अपने प्रोडक्ट विशलिस्ट कर सकते हैं. इसका यह फायदा होगा कि आपको सेल शुरू होने के बाद प्रोडक्ट्स के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा और आप ऐप या वेबसाइट खोलते ही ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें-

iPhone Air के कैमरा में बग, सही ढंग से नहीं आ रही फोटो, ऐप्पल ने भी मानी बात

Published at : 20 Sep 2025 09:33 AM (IST)
Tags :
FlipKart Credit Card TECH NEWS Flipkart Membership
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Nishaanchi Box Office Collection Day 1: अनुराग कश्यप की फिल्म को पहले दिन 50 लाख भी कमाना हुआ मुश्किल, ऐश्वर्य ठाकरे का नहीं चला जादू
अनुराग कश्यप की फिल्म को पहले दिन 50 लाख भी कमाना हुआ मुश्किल, ऐश्वर्य ठाकरे का नहीं चला जादू
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
यासीन मलिक को क्यों मरवाना चाहता था पाकिस्तान? हाफिज सईद ने आतंकी हिलाल डार को दे दिया टास्क, जानें फिर कैसे बची जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
शुभांशु शुक्ला ने खोले अंतरिक्ष यात्रा के राज, बताया- स्पेस में किसे किया मिस, लौटते ही क्या खाया?
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Nishaanchi Box Office Collection Day 1: अनुराग कश्यप की फिल्म को पहले दिन 50 लाख भी कमाना हुआ मुश्किल, ऐश्वर्य ठाकरे का नहीं चला जादू
अनुराग कश्यप की फिल्म को पहले दिन 50 लाख भी कमाना हुआ मुश्किल, ऐश्वर्य ठाकरे का नहीं चला जादू
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
यूटिलिटी
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
फेस्टिवल सीजन में बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान, इन आसान टिप्स से बचा सकते हैं पैसे
नौकरी
Bank Jobs 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली इन पदों पर वैकेंसी, 93 हजार मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget