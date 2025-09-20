Flipkart Big Billion Days सेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. 23 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है. ऐसे में अगर आप अपने घर या खुद के लिए कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में भारी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. मोबाइल से लेकर फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक, सेल में हर सामान पर भारी छूट मिलने वाली है. हालांकि, छप्परफाड़ डिस्काउंट का फायदा लेने के लिए आपको सेल शुरू होने से पहले कुछ काम कर लेने चाहिए ताकि आपके पैसे बच सके.

मेंबरशिप दिलाएगी मौज

फ्लिपकार्ट की सेल 23 सितंबर से सबके लिए लाइव हो रही है, लेकिन अगर आप इसके मेंबर हैं तो 24 घंटे पहले से सेल को एक्सेस कर पाएंगे. आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मेंबरशिप इसमें आपकी मदद करेगी. फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक नाम से दो मेंबरशिप देती है. अगर आप फ्लिपकार्ट से लगातार शॉपिंग करते रहते हैं तो आपके पास सुपर कॉइन्स होंगे ही. 200 सुपर कॉइन्स के बदले आप प्लस मेंबर बन सकते हैं. इसके अलावा कंपनी के नए ब्लैक मेंबरशिप प्रोग्राम से भी आप मेंबर बन सकती है. इस प्रोग्राम में अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट समेत कई फायदे मिलते हैं.

क्रेडिट कार्ड से मिलेगा फायदा

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान एक्सिस और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों की मौज होने वाली है. इस कार्ड्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट का फायदा मिलेगा. अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास ये कार्ड पहले से मौजूद हैं तो इन्हें सहजकर रख लें. सेल शुरू होते ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्रोडक्ट्स कर ले विश लिस्ट

सेल के दौरान बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करेंगे. ऐसे में कई प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं. इससे बचने के लिए आप पहले ही अपने प्रोडक्ट विशलिस्ट कर सकते हैं. इसका यह फायदा होगा कि आपको सेल शुरू होने के बाद प्रोडक्ट्स के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा और आप ऐप या वेबसाइट खोलते ही ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें-

iPhone Air के कैमरा में बग, सही ढंग से नहीं आ रही फोटो, ऐप्पल ने भी मानी बात