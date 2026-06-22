तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप

22 जून यानी 2026 को अफगानिस्तान की धरती अचानक से प्राकृतिक झटकों से दहल उठी. अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में जोर के भूकंप के झटके लगे हैं. सोमवार को अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में 5.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक, सोमवार को अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है. यह भूकंप लोकल समयानुसार दोपहर लगभग 2.52 बजे आया है. यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप जमीन से 207 किलोमीटर की गहराई पर आया था. भूकंप के बाद किसी के भी हताहत या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने अन्य क्या जानकारी दी?

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में घोषणा की है कि काबुल के फर्जा जिले के सरखान खिल गांव में एक बड़े और खतरनाक पत्थर को तोड़ने का काम शुरू किया जाए.

अथॉरिटी ने जानकारी दी कि लगभग 250 क्यूबिक मीटर आकार का यह पत्थर 100 से ज्यादा परिवारों की जान-माल के लिए खतरा बना हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी और इंजीनियरिंग टीमों की मदद से पत्थर तोड़ने का काम शुरू हो गया है. इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए जरूरी उपाय किए गए हैं.

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कई घातक भूकंप से सामना हो चुका है अफगानिस्तान का

अगस्त 2025 में पूर्वी अफगानिस्तान में लगभग 30 सालों का सबसे घातक भूकंप आया था. इसने काफी ज्यादा जानमाल का नुकसान पहुंचाया था. करीबन 2,200 लोगों की जान चली गई थी. करीबन 3600 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. नवंबर 2025 में उत्तरी अफगानिस्तान के समंगन प्रांत में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था. इसने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया था. पूरे समुदायों को और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था.

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