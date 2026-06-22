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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट

लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुखद घटना हुई है, उसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं, उनकी मौत दुखद है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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सीएम योगी ने लखनऊ अग्निकांड पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है. अभी-अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुखद घटना हुई है, उसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं, उनकी दुखद मौत हुई है. इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है, जिन्होंने जान खोई उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.

इस पूरे मामले के लिए पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें,मैं स्वयं भी वहां प्रस्थान कर रहा हूँ जिससे इस पूरे मामले की तह में जाकर दोषियों को सज़ा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें!

Published at : 22 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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