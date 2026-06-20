सबसे पहली परमीशन है लोकेशन. बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी लोकेशन जानने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी वो परमीशन मांगते हैं. मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप या टॉर्च ऐप आपसे लोकेशन मांगे तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है. ऐसी परमीशन देने से कंपनियां ये जान लेती हैं कि आप दिनभर कहां-कहां जाते हैं, और कई बार तो इस डेटा को बेचकर पैसे भी कमाती हैं. इससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खतरे में आ जाती है.