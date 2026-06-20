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Data Security: बिना सोचे समझे फोन में कभी नहीं देनी चाहिए ये परमीशन, पड़ जाएंगे मुसीबत में
Data Security: ऐप डाउनलोड करते समय बिना सोचे परमिशन देना आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, SMS और कॉन्टैक्ट्स जैसी परमिशन देते समय हमेशा सावधानी बरतें.
आजकल हर कोई यही बोलता है कि फोन आपकी सारी बात सुनता और देखता है. ऐसे में उनको यह नहीं पता होता कि जो फोन उनकी बाते सुन रहा है उसकी परमिशन वो अनजाने में फोन को खुद ही देते हैं. ऐप डाउनलोड करते ही एक सवाल पूछता है Allow करें या Deny करें? ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे Allow पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से ऐप यूज करनी होती है. यही छोटी सी आदत बाद में बड़ी मुसीबत बन जाती है. ऐसे में कई बार ऐप्स को ऐसी परमीशन मिल जाती है जिसका उनके काम से कोई लेना-देना ही नहीं होता और वो आपकी निजी जानकारी चुराकर गलत इस्तेमाल कर लेते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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