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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीData Security: बिना सोचे समझे फोन में कभी नहीं देनी चाहिए ये परमीशन, पड़ जाएंगे मुसीबत में 

Data Security: बिना सोचे समझे फोन में कभी नहीं देनी चाहिए ये परमीशन, पड़ जाएंगे मुसीबत में 

Data Security: ऐप डाउनलोड करते समय बिना सोचे परमिशन देना आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, SMS और कॉन्टैक्ट्स जैसी परमिशन देते समय हमेशा सावधानी बरतें.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Jun 2026 03:42 PM (IST)
Data Security: ऐप डाउनलोड करते समय बिना सोचे परमिशन देना आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, SMS और कॉन्टैक्ट्स जैसी परमिशन देते समय हमेशा सावधानी बरतें.

आजकल हर कोई यही बोलता है कि फोन आपकी सारी बात सुनता और देखता है. ऐसे में उनको यह नहीं पता होता कि जो फोन उनकी बाते सुन रहा है उसकी परमिशन वो अनजाने में फोन को खुद ही देते हैं. ऐप डाउनलोड करते ही एक सवाल पूछता है Allow करें या Deny करें? ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे Allow पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से ऐप यूज करनी होती है. यही छोटी सी आदत बाद में बड़ी मुसीबत बन जाती है. ऐसे में  कई बार ऐप्स को ऐसी परमीशन मिल जाती है जिसका उनके काम से कोई लेना-देना ही नहीं होता और वो आपकी निजी जानकारी चुराकर गलत इस्तेमाल कर लेते हैं.

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सबसे पहली परमीशन है लोकेशन. बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी लोकेशन जानने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी वो परमीशन मांगते हैं. मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप या टॉर्च ऐप आपसे लोकेशन मांगे तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है. ऐसी परमीशन देने से कंपनियां ये जान लेती हैं कि आप दिनभर कहां-कहां जाते हैं, और कई बार तो इस डेटा को बेचकर पैसे भी कमाती हैं. इससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खतरे में आ जाती है. 
सबसे पहली परमीशन है लोकेशन. बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी लोकेशन जानने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी वो परमीशन मांगते हैं. मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप या टॉर्च ऐप आपसे लोकेशन मांगे तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है. ऐसी परमीशन देने से कंपनियां ये जान लेती हैं कि आप दिनभर कहां-कहां जाते हैं, और कई बार तो इस डेटा को बेचकर पैसे भी कमाती हैं. इससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खतरे में आ जाती है. 
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दूसरी जरूरी चीज है कैमरा और माइक्रोफोन की परमीशन. ये दोनों परमीशन सबसे ज्यादा प्राइवेसी मानी जाती हैं, क्योंकि अगर किसी गलत ऐप को ये एक्सेस मिल गया, तो वो बिना आपकी जानकारी के आपकी फोटो खींच सकता है या आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों की प्राइवेट बातें लीक हो गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना सोचे किसी ऐप को माइक्रोफोन की परमीशन दे दी थी. 
दूसरी जरूरी चीज है कैमरा और माइक्रोफोन की परमीशन. ये दोनों परमीशन सबसे ज्यादा प्राइवेसी मानी जाती हैं, क्योंकि अगर किसी गलत ऐप को ये एक्सेस मिल गया, तो वो बिना आपकी जानकारी के आपकी फोटो खींच सकता है या आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों की प्राइवेट बातें लीक हो गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बिना सोचे किसी ऐप को माइक्रोफोन की परमीशन दे दी थी. 
Published at : 20 Jun 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Data Security Phone Permissions Privacy Protection Permission Settings

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