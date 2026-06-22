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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple ने iPhone में Stainless Steel का इस्तेमाल क्यों बंद किया? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Apple ने iPhone में Stainless Steel का इस्तेमाल क्यों बंद किया? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

iPhone Stainless Steel: 2017 में लॉन्च हुए iPhone X के साथ Apple ने पहली बार ऑल-स्क्रीन डिजाइन पेश किया था. उस समय कंपनी का मेन फोकस मजबूती और प्रीमियम लुक पर था.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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  • iPhone 15 Pro में Apple ने हल्के टाइटेनियम फ्रेम का उपयोग किया।
  • प्रो मॉडल्स का बढ़ता वजन कम करना मुख्य चुनौती थी।
  • iPhone X की मजबूती, प्रीमियम लुक हेतु स्टेनलेस स्टील उपयोग हुआ।

iPhone Stainless Steel: Apple ने 2023 में iPhone 15 Pro सीरीज लॉन्च करते समय डिजाइन में एक बड़ा बदलाव किया था. कंपनी ने iPhone X से लेकर iPhone 14 Pro तक इस्तेमाल किए गए स्टेनलेस स्टील फ्रेम को हटाकर उसकी जगह टाइटेनियम फ्रेम दिया था. बाद में 2025 में iPhone 17 Pro मॉडल्स के साथ Apple ने टाइटेनियम से भी आगे बढ़ते हुए एल्युमिनियम चेसिस को अपनाया. सवाल यह है कि आखिर Apple ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

बढ़ता वजन बना सबसे बड़ी चुनौती

Apple ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि उसने स्टेनलेस स्टील को क्यों छोड़ा लेकिन iPhone 15 Pro के लॉन्च के समय कंपनी ने स्पष्ट किया था कि एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम मजबूत होने के साथ-साथ काफी हल्का भी है. यही कारण था कि iPhone 15 Pro मॉडल उस समय तक के सबसे हल्के Pro iPhone मॉडल्स में शामिल थे.

दरअसल, हर नई पीढ़ी के साथ Pro मॉडल्स का वजन बढ़ता जा रहा था. बड़े डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और एक्सट्रा कैमरा हार्डवेयर के कारण फोन भारी होते जा रहे थे. लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने पर यह वजन यूजर्स को महसूस होने लगा था. ऐसे में Apple के लिए हल्का लेकिन मजबूत मटेरियल चुनना जरूरी हो गया था.

iPhone X में स्टेनलेस स्टील क्यों चुना गया था?

2017 में लॉन्च हुए iPhone X के साथ Apple ने पहली बार ऑल-स्क्रीन डिजाइन पेश किया था. उस समय कंपनी का मेन फोकस मजबूती और प्रीमियम लुक पर था. आगे और पीछे ग्लास पैनल के साथ स्टेनलेस स्टील फ्रेम फोन को ज्यादा मजबूती देता था और उसे लग्जरी फील भी प्रदान करता था.

बाद में 2020 में Apple ने डिजाइन को फिर बदला और घुमावदार किनारों की जगह फ्लैट एजेस दीं जो पुराने iPhone 4 की याद दिलाती थीं. यह बदलाव मुख्य रूप से फोन को ज्यादा आकर्षक और एडवांस दिखाने के लिए किया गया था.

टाइटेनियम ने कैसे बदली तस्वीर?

iPhone 15 Pro सीरीज में टाइटेनियम फ्रेम आने के बाद वजन में काफी कमी देखने को मिली. iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max अपने पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी हल्के हो गए.

टाइटेनियम का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह स्टेनलेस स्टील जितना मजबूत होने के बावजूद उससे काफी हल्का है. इससे फोन की मजबूती बनी रही और इस्तेमाल में भी ज्यादा आरामदायक अनुभव मिला.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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