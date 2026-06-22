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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम

IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम

IRCTC New Rules: रेलवे के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है. अब आप बिना आधार कार्ड के तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे. इसके बारे में आप यहां से डिटेल में जानें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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IRCTC New Rules: आज के समय में ट्रेन की टिकट बड़ी मुश्किल से मिल रही है. तीज- त्योहार के मौके पर अगर घर जाना हो तो टिकट मिलती ही नहीं है, ऐसे में ज्यादातर लोग तत्काल टिकट लेते हैं. अगर आप भी अक्सर तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. बता दें कि रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा है, जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए. नए नियम के तहत आधार के बिना अब टिकट बुक करना मुश्किल हो सकता है. रेलवे का ये नियम फर्जी बुकिंग और एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए है.

क्या है नया नियम?
रेलवे और आईआरसीटीसी के नए नियम के अनुसार, आपको अगर टिकट बुक करना है तो आपके पास सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए. आधार कार्ड से लिंक नंबर की मदद से जब ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है तब भी टिकट मिलेगी. सीधे शब्दों में समझें तो टिकट बुक करते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसके बाद ही टिकट बुक होगी.

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क्यों आधार हुआ जरूरी?
असल में लोगों की ही शिकायत रहती है कि तत्काल टिकट बुकिंग खुलते ही कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं. इसकी बड़ी वजह ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर और एजेंट्स को माना जाता है. ऐसे में रेलवे को कोई और रास्ता नहीं दिखा और ये आधार ओटीपी वाला नियम लगाना पड़ा. इससे कई सारी फर्जी आईडी और बॉट बुकिंग कम हो जाती है.

  • IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करें
  • आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक रखें
  • मोबाइल नंबर रिचार्ज रखें
  • ओटीपी आने वाला नंबर चालू रखें

अगर ये काम पहले से कर लेंगे तो टिकट बुकिंग में परेशानी नहीं होगी. तत्काल टिकट बुकिंग में आने वाला ये बदलाव आम यात्रियों के लिए राहत बन सकता है. रेलवे की कोशिश है कि टिकट सही यात्रियों तक पहुंचे और एजेंटों का खेल कम हो.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jun 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Ticket Booking Utility News IRCTC
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