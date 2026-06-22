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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल

Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल

मोबाइल छीनकर छत पर बैठा बंदर किसी भी हालत में फोन लौटाने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जो जुगाड़ लगाया जाता है, वो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है जिसने हर किसी को हंसी से लोटपोट कर दिया है. वीडियो में एक चालाक बंदर और एक समझदार इंसान के बीच ऐसी मजेदार ‘डील’ होती है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि अब तो बंदर भी पूरी तरह स्मार्ट हो चुके हैं. मोबाइल छीनकर छत पर बैठा बंदर किसी भी हालत में फोन लौटाने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जो जुगाड़ लगाया जाता है, वो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देता है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर मजे ले रहे हैं.

मोबाइल लेकर छत पर बैठा बंदर

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी शख्स का मोबाइल छीनकर छत पर जाकर आराम से बैठ जाता है. नीचे खड़े लोग उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं और तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन बंदर बिल्कुल भी फोन लौटाने के मूड में नहीं दिखता. वह ऊपर बैठकर मोबाइल के साथ खेलता रहता है और लोगों को चिढ़ाता हुआ नजर आता है.

फ्रूटी के बदले हुई डील

काफी देर तक मशक्कत के बाद शख्स को एक आइडिया आता है. वह तुरंत एक फ्रूटी खरीदकर बंदर की तरफ फेंक देता है. जैसे ही बंदर की नजर फ्रूटी पर पड़ती है, वह बिना देर किए मोबाइल को नीचे फेंक देता है. शख्स भी मौके पर चौकन्ना रहता है और फोन को कैच कर लेता है. इस तरह ‘इस हाथ दे उस हाथ ले’ वाली डील पूरी हो जाती है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई बंदर को “स्मार्ट चोर” बता रहा है तो कोई इसे “मोंकेश भाई की शानदार डील” कह रहा है. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “भाई ने सही टाइम पर सही ऑफर दे दिया.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि “आज के जमाने में बंदर भी बिना डील के कुछ नहीं देता.” वीडियो को @Dr_sandeep01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 03:17 PM (IST)
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