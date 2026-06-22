Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
मोबाइल छीनकर छत पर बैठा बंदर किसी भी हालत में फोन लौटाने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जो जुगाड़ लगाया जाता है, वो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देता है.
सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है जिसने हर किसी को हंसी से लोटपोट कर दिया है. वीडियो में एक चालाक बंदर और एक समझदार इंसान के बीच ऐसी मजेदार ‘डील’ होती है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि अब तो बंदर भी पूरी तरह स्मार्ट हो चुके हैं. मोबाइल छीनकर छत पर बैठा बंदर किसी भी हालत में फोन लौटाने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जो जुगाड़ लगाया जाता है, वो इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देता है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर मजे ले रहे हैं.
मोबाइल लेकर छत पर बैठा बंदर
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी शख्स का मोबाइल छीनकर छत पर जाकर आराम से बैठ जाता है. नीचे खड़े लोग उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं और तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन बंदर बिल्कुल भी फोन लौटाने के मूड में नहीं दिखता. वह ऊपर बैठकर मोबाइल के साथ खेलता रहता है और लोगों को चिढ़ाता हुआ नजर आता है.
भाई! नीचे से फ्रूटी फेंको, तब जाकर तुम्हारा आईफोन वापस मिलेगा।— Dr. Sandeep (@Dr_sandeep01) June 22, 2026
No Cash, Only Juice pic.twitter.com/nziD5yioy6
फ्रूटी के बदले हुई डील
काफी देर तक मशक्कत के बाद शख्स को एक आइडिया आता है. वह तुरंत एक फ्रूटी खरीदकर बंदर की तरफ फेंक देता है. जैसे ही बंदर की नजर फ्रूटी पर पड़ती है, वह बिना देर किए मोबाइल को नीचे फेंक देता है. शख्स भी मौके पर चौकन्ना रहता है और फोन को कैच कर लेता है. इस तरह ‘इस हाथ दे उस हाथ ले’ वाली डील पूरी हो जाती है.
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सोशल मीडिया पर यूजर्स के मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होते ही लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई बंदर को “स्मार्ट चोर” बता रहा है तो कोई इसे “मोंकेश भाई की शानदार डील” कह रहा है. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “भाई ने सही टाइम पर सही ऑफर दे दिया.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि “आज के जमाने में बंदर भी बिना डील के कुछ नहीं देता.” वीडियो को @Dr_sandeep01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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