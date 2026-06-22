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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBest Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?

Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?

Pillow For Cervical Pain: अक्सर लोग इसकी वजह काम का तनाव या लंबे समय तक मोबाइल चलाने को मानते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे गलत तकिया भी जिम्मेदार हो सकता है,

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jun 2026 02:25 PM (IST)
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Which Pillow Is Best For Neck Pain Relief: सुबह उठते ही गर्दन में जकड़न, कंधों में दर्द या सिर भारी लगना कई लोगों की आम समस्या है. अक्सर लोग इसकी वजह काम का तनाव या लंबे समय तक मोबाइल चलाने को मानते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे गलत तकिया भी जिम्मेदार हो सकता है, सही तकिया सिर्फ आरामदायक नींद ही नहीं देता, बल्कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सही सहारा देकर दर्द से भी बचाता है.

तकिए का रोल क्यों होता है अहम?

Sleepycat की रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट बताते हैं कितकिया चुनते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि वह मुलायम है या सख्त. असल बात यह है कि आपकी सोने की आदतें और शरीर की जरूरतें क्या हैं. अगर तकिया गर्दन और रीढ़ की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने में मदद नहीं करता, तो रातभर शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता रहता है, जिसका असर सुबह दर्द के रूप में महसूस हो सकता है. 

किस तरह का तकिया आपके लिए रहेगा सही?

 करवट लेकर सोने वालों के लिए

जो लोग करवट लेकर सोते हैं, उन्हें आमतौर पर थोड़ा ऊंचा और सपोर्ट देने वाला तकिया चुनना चाहिए. करवट की स्थिति में सिर और गद्दे के बीच एक खाली जगह बन जाती है, जिसे सही ऊंचाई वाला तकिया भरता है. ऐसे लोगों के लिए मेमोरी फोम या कंटूर डिजाइन वाले तकिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि ये गर्दन को संतुलित सहारा देते हैं.

पीठ के बल सोने वालों के लिए

पीठ के बल सोने वालों के लिए बहुत ऊंचा या बहुत पतला तकिया दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं. इनके लिए मध्यम ऊंचाई वाला तकिया सबसे उपयुक्त माना जाता है.  ऐसा तकिया गर्दन की प्राकृतिक वक्रता को बनाए रखता है और रीढ़ की हड्डी को सही स्थिति में रखने में मदद करता है. इससे सुबह गर्दन या कंधों में दर्द होने की संभावना कम हो जाती है. 

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 पेट के बल सोने वालों को

वहीं पेट के बल सोने वालों को पतला और अपेक्षाकृत नरम तकिया इस्तेमाल करना चाहिए. ज्यादा ऊंचा तकिया इस स्थिति में गर्दन को अनावश्यक रूप से ऊपर उठा देता है, जिससे तनाव और दर्द बढ़ सकता है. पतला तकिया सिर और गर्दन को अधिक प्राकृतिक स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है. 

तकिया चुनते समय क्या रखें ध्यान?

तकिया चुनते समय गद्दे की मजबूती का भी ध्यान रखना जरूरी है. अगर आपका गद्दा काफी सख्त है तो थोड़ा ऊंचा तकिया बेहतर रहेगा, क्योंकि शरीर ज्यादा नीचे नहीं धंसता. वहीं मुलायम गद्दे पर सोने वाले लोगों के लिए अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला तकिया अधिक आरामदायक साबित हो सकता है. एक्सपर्ट यह भी सलाह देते हैं कि पुराने और दब चुके तकियों को लंबे समय तक इस्तेमाल न करें. समय के साथ तकियों की आकार और सपोर्ट देने की क्षमता कम हो जाती है. इसके अलावा मेमोरी फोम, लेटेक्स या कूलिंग तकनीक वाले तकिए गर्दन दर्द और आरामदायक नींद के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 02:25 PM (IST)
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