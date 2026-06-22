सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?

Which Pillow Is Best For Neck Pain Relief: सुबह उठते ही गर्दन में जकड़न, कंधों में दर्द या सिर भारी लगना कई लोगों की आम समस्या है. अक्सर लोग इसकी वजह काम का तनाव या लंबे समय तक मोबाइल चलाने को मानते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे गलत तकिया भी जिम्मेदार हो सकता है, सही तकिया सिर्फ आरामदायक नींद ही नहीं देता, बल्कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सही सहारा देकर दर्द से भी बचाता है.

तकिए का रोल क्यों होता है अहम?

Sleepycat की रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट बताते हैं कितकिया चुनते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि वह मुलायम है या सख्त. असल बात यह है कि आपकी सोने की आदतें और शरीर की जरूरतें क्या हैं. अगर तकिया गर्दन और रीढ़ की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने में मदद नहीं करता, तो रातभर शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता रहता है, जिसका असर सुबह दर्द के रूप में महसूस हो सकता है.

किस तरह का तकिया आपके लिए रहेगा सही?

करवट लेकर सोने वालों के लिए

जो लोग करवट लेकर सोते हैं, उन्हें आमतौर पर थोड़ा ऊंचा और सपोर्ट देने वाला तकिया चुनना चाहिए. करवट की स्थिति में सिर और गद्दे के बीच एक खाली जगह बन जाती है, जिसे सही ऊंचाई वाला तकिया भरता है. ऐसे लोगों के लिए मेमोरी फोम या कंटूर डिजाइन वाले तकिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि ये गर्दन को संतुलित सहारा देते हैं.

पीठ के बल सोने वालों के लिए

पीठ के बल सोने वालों के लिए बहुत ऊंचा या बहुत पतला तकिया दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं. इनके लिए मध्यम ऊंचाई वाला तकिया सबसे उपयुक्त माना जाता है. ऐसा तकिया गर्दन की प्राकृतिक वक्रता को बनाए रखता है और रीढ़ की हड्डी को सही स्थिति में रखने में मदद करता है. इससे सुबह गर्दन या कंधों में दर्द होने की संभावना कम हो जाती है.

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पेट के बल सोने वालों को

वहीं पेट के बल सोने वालों को पतला और अपेक्षाकृत नरम तकिया इस्तेमाल करना चाहिए. ज्यादा ऊंचा तकिया इस स्थिति में गर्दन को अनावश्यक रूप से ऊपर उठा देता है, जिससे तनाव और दर्द बढ़ सकता है. पतला तकिया सिर और गर्दन को अधिक प्राकृतिक स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है.

तकिया चुनते समय क्या रखें ध्यान?

तकिया चुनते समय गद्दे की मजबूती का भी ध्यान रखना जरूरी है. अगर आपका गद्दा काफी सख्त है तो थोड़ा ऊंचा तकिया बेहतर रहेगा, क्योंकि शरीर ज्यादा नीचे नहीं धंसता. वहीं मुलायम गद्दे पर सोने वाले लोगों के लिए अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला तकिया अधिक आरामदायक साबित हो सकता है. एक्सपर्ट यह भी सलाह देते हैं कि पुराने और दब चुके तकियों को लंबे समय तक इस्तेमाल न करें. समय के साथ तकियों की आकार और सपोर्ट देने की क्षमता कम हो जाती है. इसके अलावा मेमोरी फोम, लेटेक्स या कूलिंग तकनीक वाले तकिए गर्दन दर्द और आरामदायक नींद के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.