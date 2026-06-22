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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आप भी रातभर फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं? जानें बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या है सही तरीका

क्या आप भी रातभर फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं? जानें बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या है सही तरीका

Overnight Charging Vs Morning Charging: कई लोगों का मानना है कि फोन को 100% तक चार्ज करना या पूरी रात चार्जिंग पर छोड़ देना बैटरी की लाइफ तेजी से कम कर देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jun 2026 05:42 PM (IST)
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  • गर्मी से बचाव कर चार्ज करना बैटरी लाइफ बढ़ाता है।

Overnight Charging Vs Morning Charging: आजकल लगभग सभी के हाथों में स्मार्टफोन पहुंच चुका है. फोन के जरिए लोग आज करीब सभी काम आसानी से कर सकते हैं. लेकिन कई बार स्मार्टफोन की बैटरी लोगों को काफी परेशान कर देती है. दरअसल, स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ एक समय के बाद कम होने लगती है.

हालांकि, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें भी बैटरी को खराब कर देती हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या रातभर फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ना भी बैटरी को नुकसान पहुंचाता है और क्या इसकी जगह सुबह जल्दी फास्ट चार्ज करना बेहतर ऑप्शन है? आइए समझते हैं डिटेल में.

फास्ट चार्जिंग है बेहतर ऑप्शन

फास्ट चार्जिंग आज के समय में लोगों की जरूरत बन चुकी है क्योंकि ये कुछ भी समय में आपके डिवाइस को चलने लायक बना देती है. फास्ट चार्जिंग से फोन बस कुछ ही समय में घंटों तक चलने के लिए तैयार हो जाता है. हालांकि, एक तरीके से देखा जाए तो बार-बार फास्ट चार्जिंग इस्तेमाल करने से बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ने लगता है. शोध से पता चलता है कि नॉर्मल और फास्ट चार्जिंग के बीच बैटरी की ताकत में ज्यादा अंतर नहीं होता है. इसलिए कभी-कभार फास्ट चार्जर इस्तेमाल करना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है.

क्या रातभर चार्जिंग करने से बैटरी खराब होती है?

अक्सर देखा गया है लोग कहते हैं कि रात भर फोन को चार्जिंग पर लगाकर नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से फोन की बैटरी जल्दी खराब होने लगती है. लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में नए और एडवांस स्मार्टफोन मौजूद हैं जो फोन को ओवर चार्जिंग होने से बचा लेते हैं. आज काल आने वाले नए Android और iPhone मॉडल में स्मार्ट चार्जिंग फीचर की सुविधा मिलती है.

यह तकनीक बैटरी के लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद चार्जिंग की स्पीड को अपने आप ही कम कर देती है. इसके बाद फोन धीरे धीरे चार्ज होता है. ऐसा इसीलिए होता है जिससे बैटरी पर ज्यादा लोड न पड़े और आपका डिवाइस लंबे समय तक आसानी से काम कर सके.

तो कब चार्ज करना चाहिए फोन?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिथियम-आयन बैटरियों को सबसे ज्यादा नुकसान गर्मी से पहुंचाता है. ऐसे में जब आपका फोन तेजी से चार्ज होता है तो फोन तेजी से गर्म भी होने लगता है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फोन की बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. क्योंकि जितना तेज बैटरी चार्ज होगी उतनी तेज ही फोन भी गर्म होगा.

इसीलिए बार-बार फास्ट चार्जिंग के इस्तेमाल से फोन की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है. इसीलिए एक्टर्स सलाह देते हैं कि अगर आप रात भर फोन को चार्जिंग पर लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल चार्जर का इस्तेमाल करें. फास्ट चार्जर का इस्तेमाल कभी-कभी या फिर ज्यादा जल्दी हो तब ही करना चाहिए. 

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Charging
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