हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CPO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें

Explained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CPO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें

CPO Post: चीफ पर्पस ऑफिसर की नौकरी सीधे ऑनलाइन पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि C-सुइट के CEO, CFO और COO जैसे टॉप पदों में यह एक अहम जगह है. इस वजह से इसे पाने का रास्ता थोड़ा अलग है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 22 Jun 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

कॉर्पोरेट जगत में इन दिों एक नया पद चुपचाप अपनी जगह बना रहा है- चीफ पर्पस ऑफिसर (CPO). यह नाम शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां इसे सीरियस ले रही हैं. यूबीसॉफ्ट, वर्जिन अटलांटिक, सिस्को, सेफोरा और KPMG जैसी कंपनियां पहले ही इस तरह की पोजीशन बना चुकी हैं. यह पद है क्या, क्या वाकई कंपनियों को इसकी जरूरत है और आप कैसे बनेंगे CPO...

यह 'चीफ पर्पस ऑफिसर' है क्या?

बहुत सी कंपनियां बड़े-बड़े नारे लगाती हैं- 'हम दुनिया बदलेंगे', 'हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है' या 'हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं'. लेकिन असल जिंदगी में इन नारों का क्या होता है? एम्प्लॉयज को ये सारी बातें अक्सर बहुत ऊपरी और झूठी लगती हैं. दफ्तर में रोजाना का काम तो वैसे ही चलता है- टारगेट, प्रॉफिट और क्वार्टरली रिजल्ट्स.

यहीं पर चीफ पर्पस ऑफिसर काम आता है. इस पद का काम थ्योरी में बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में बेहद मुश्किल. CPO कंपनी के बड़े-बड़े वादे और उसके असली फैसलों को एक-दूसरे से बराबर रखने का काम करता है. वह यह देखता है कि कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने बताए गए मकसद को तो नहीं भूल रही.

CPO कंपनी की स्ट्रैटेजी, कल्चर और एथिक्स के बीच में काम करता है. असल जिंदगी में उसका काम कुछ इस तरह दिखता है:

  • लीडरशिप मीटिंग्स में मुश्किल सवाल पूछना: जब बड़े बॉस बैठकर कोई फैसला ले रहे हों, तो CPO वहां खड़ा होकर पूछता है, 'क्या यह फैसला वाकई हमारे लंबे समय के मकसद से मेल खाता है, क्या हम मुनाफे के चक्कर में अपने वैल्यूज को तोड़ तो नहीं रहे या क्या हम समाज के लिए वाकई कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं.'
  • जॉइनिंग और रिवॉर्ड्स पैटर्न बदलना: कुछ CPO हायरिंग और सैलरी-बोनस के सिस्टम को इस तरह बदलते हैं कि कर्मचारियों को सिर्फ टारगेट पूरा करने पर ही नहीं, बल्कि कंपनी के मकसद के मुताबिक काम करने पर भी इनाम मिले.
  • नारों को हकीकत में बदलना: कंपनी बड़े-बड़े भाषण देती है कि वह समाज के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन CPO यह देखता है कि ये बातें दफ्तर के रोजाना के काम का हिस्सा बनें या नहीं.

आखिर कंपनियों को CPO की जरूरत क्यों पड़ी?

पुराने जमाने में कंपनियों का सबसे बड़ा ध्यान शेयरहोल्डर्स को खुश करने पर होता था, लेकिन अब दुनिया बदल गई है. AI, इकोनॉमिक चेंजेस और लगातार बदलते सिनेरियो के इस दौर में लोग कंपनियों से सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि कुछ और भी उम्मीद करने लगे हैं.

2019 में अमेरिका की बिजनेस राउंडटेबल ने एक बड़ा बयान दिया कि कंपनियों का मकसद सिर्फ शेयरहोल्डर्स के लिए नहीं, बल्कि   सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए होना चाहिए. इसके बाद से कंपनियों पर 'पर्पस' यानी मकसद   की बात करने का दबाव बढ़ गया.

भारत में कैसा है CPO का हाल?

भारत में CPO की कहानी काफी दिलचस्प है. अक्टूबर 2017 में रोश फार्मा इंडिया ने लारा युमी त्सुजी बेजेरा को भारत की पहली चीफ पर्पस ऑफिसर नियुक्त किया. यह पहली बार था जब भारत में किसी कंपनी ने यह पद बनाया. कंपनी की बड़ी समस्या थी अलग-अलग विभागों में बंटे मैनेजमेंट प्रोसेस. हर विभाग सिर्फ अपने KPI की परवाह करता था, किसी और की नहीं. लारा को जब कंपनी में लाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, 'मुझे पहला काम क्या करना चाहिए?' जवाब मिला- 'एक नया शेयर्ड एस्पिरेशन बनाओ.'

CPO बनने के लिए क्या पढ़ाई और एक्सपीरियंस चाहिए?

  • किसी भी सब्जेक्ट में  ग्रेजुएशन होना जरूरी है. लेकिन बिजनेस, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, पब्लिक पॉलिसी या सस्टेनेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स ज्यादा काम आते हैं.
  • मास्टर्स डिग्री MBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सस्टेनेबिलिटी या सोशल इनोवेशन में मास्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है.
    कम से कम 5 साल का लीडरशिप अनुभव जरूरी है. चाहे वह नॉन-प्रॉफिट हो, फॉर-प्रॉफिट हो, सरकारी हो या फिलैंथ्रॉपी ग्रोथ, बिजनेस डेवलपमेंट,
  • स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या फंडरेजिंग में एक्सपीरियंस जरूरी है.

CPO की नौकरी सीधे ऑनलाइन पोस्ट नहीं होती है, इसलिए इसे पाने का रास्ता थोड़ा अलग है:

  • एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स (हेडहंटर्स): बड़ी कंपनियां CPO ढूंढने के लिए खास हेडहंटिंग एजेंसियों को लगाती हैं.
  • लिंक्डइन पर नेटवर्किंग: टॉप लीडरशिप पोजीशंस के लिए लिंक्डइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है.
  • कंपनी के अंदर से प्रमोशन: जैसे रोश इंडिया में लारा पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थीं, फिर उन्हें CPO बनाया गया.
  • CEO और बोर्ड की मंजूरी: CPO को सीधे CEO को रिपोर्ट करना चाहिए और स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स में शामिल होना चाहिए, तभी वह असल में कुछ कर सकता है.

CPO को कितनी सैलरी मिलती है?

अमेरिका की वेबसाइट जिपरिक्रूटर के मुताबिक, जून 2026 तक अमेरिका में एक चीफ पर्पस ऑफिसर की औसत सालाना सैलरी 166,511 डॉलर (करीब 1.4 करोड़ रुपये) है. हालांकि, यह आंकड़ा कंपनी और एक्सपीरियंस के हिसाब से ऊपर-नीचे हो सकता है.

वैसे, CPO एक काफी नया पद है, इसलिए इसकी सैलरी को लेकर अभी बहुत ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है. लेकिन C-सुइट (CEO, CFO, COO जैसे टॉप पदों) में यह एक अहम जगह है, इसलिए सैलरी भी उसी हिसाब से मिलती है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Business News Vacancies CEO LinkedIn CFO JObs Cpo TRENDING VIRAL COO Corporate News Chief Purpose Officer Corporste CPO Post
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Explained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CPO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें
कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CPO! चीफ पर्पस ऑफिसर पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड?
बिजनेस
वादे से मुकरा Lenskart तो लगा 20000 का जुर्माना, ग्राहकों को धोखा देना पड़ा भारी, आप भी रहें सावधान
वादे से मुकरा Lenskart तो लगा 20000 का जुर्माना, ग्राहकों को धोखा देना पड़ा भारी, आप भी रहें सावधान
बिजनेस
शुरू हुई उल्टी गिनती: जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में 8वां वेतन आयोग, जानें कितना आगे बढ़ा मामला?
शुरू हुई उल्टी गिनती: जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में 8वां वेतन आयोग, जानें कितना आगे बढ़ा मामला?
बिजनेस
48 करोड़ बने 5800 करोड़! Jio आईपीओ से किसे होगा सबसे बड़ा फायदा? ड्राफ्ट पेपर में चौंकाने वाला खुलासा
48 करोड़ बने 5800 करोड़! Jio आईपीओ से किसे होगा सबसे बड़ा फायदा? ड्राफ्ट पेपर में चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

BSA Scrambler 650 Review | ₹3.25 लाख में 652cc का दम! #bsa #scrambler #autolive
Imtiaz Ali ने कहा Gen Z को गलत समझा जाता है, उनके दिल में आज भी सच्ची मोहब्बत है
Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Laxmi Niwas:😯Veer से शादी के लिए माना Radhika का परिवार, अपनों की खुशी के लिए भरी हामी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CFO! 'चीफ पर्पस ऑफिसर' पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड? जानें कैसे बनें
कॉर्पोरेट दुनिया का नया खिलाड़ी बना CFO! चीफ पर्पस ऑफिसर पद क्या है और क्यों बढ़ रही डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
लखनऊ अग्निकांड में बच्चों की मौत पर सीएम योगी ने जताया दुख, DGP और ACS गृह से मांगी रिपोर्ट
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे; वीडियो वायरल 
2026 टी20 वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई पाकिस्तान, कोच वहाब रियाज ने इंग्लैंड में उड़ाए गुलछर्रे
ओटीटी
OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
ट्रेंडिंग
Video: 'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
'इस हाथ दे उस हाथ ले' फोन छीनकर भागा बंदर तो शख्स ने यूं कि मोंकेश भाई से डील- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Best Pillow For Neck Pain: सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
सॉफ्ट या हार्ड, ऊंचा या पतला... गर्दन दर्द से बचने के लिए कौन-सा तकिया सबसे अच्छा?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget