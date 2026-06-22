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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel से चाहिए फुल बिजली तो इन तरीकों से करें मेंटीनेंस, किसी भी मौसम में नहीं आएगी दिक्कत

Solar Panel से चाहिए फुल बिजली तो इन तरीकों से करें मेंटीनेंस, किसी भी मौसम में नहीं आएगी दिक्कत

Solar Panel Maintenance: सोलर पैनल सिस्टम का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रॉपर मेंटीनेंस जरूरी है. ऐसा न करने पर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है और एनर्जी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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  • सोलर पैनल की नियमित सफाई बढ़ाती है दक्षता।
  • सिस्टम की जांच करें, परफॉरमेंस की निगरानी करें।
  • पेड़-पौधों की छांव से बचाएं, तूफान बाद जांचें।

Solar Panel Maintenance: सोलर पैनल की लाइफ 25-30 साल तक होती है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी रेगुलर और सही मेंटीनेंस पर निर्भर करती है. अगर समय पर पैनल की सफाई न की जाए तो इन पर धूल-मिट्टी जम जाती है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है. इसलिए रेगुलर मेंटीनेंस न सिर्फ आउटपुट को मैक्सिमम लेवल पर रखती है बल्कि यह पैनल में क्रैक्स और माउंटिंग स्ट्रक्चर और दूसरे मेटल पार्ट्स पर जंग आदि लगने से भी बचा सकती है. आज हम सोलर पैनल की मेंटीनेंस के तरीके लेकर आए हैं, जो हर मौसम में काम आएंगे.

सफाई है सबसे जरूरी

मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सोलर पैनल की क्लीनिंग सबसे सस्ता लेकिन सबसे दमदार तरीका है. पैनल पर धूल-मिट्टी जमने से एफिशिएंसी में 20-25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. इसलिए सफाई करते रहे. सफाई करने के लिए आप सादे पानी में माइल्ड डिटर्जेंट का यूज कर सकते हैं. ध्यान रहे कि जिस ब्रश या कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह सॉफ्ट होना चाहिए.

सिस्टम की देखरेख है जरूरी

सोलर एनर्जी सिस्टम की संभाल जरूरी है. इससे बड़े नुकसान को समय रहते रोका जा सकता है. इसलिए सिस्टम का फिजिकल इंस्पेक्शन करते रहें और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल की मदद भी ली जा सकती है. इंस्पेक्शन के दौरान पैनल में क्रैक, हॉटस्पॉट, डिस्क्लरेशन, लूज कनेक्शन, खुली तारों और जंग आदि चीजों पर नजर डालें. अगर कहीं गड़बड़ नजर आ रहे हैं तो उसे रिपेयर करवा लें.

सिस्टम की परफॉर्मेंस को करें मॉनिटर

आजकल सोलर एनर्जी सिस्टम में स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल्स मिलते हैं, जो फोन पर ही रियल टाइम डेटा दिखा देते हैं. इस डेटा पर नजर रखें. अगर बिना किसी कारण एनर्जी प्रोडक्शन में कमी आती है तो सिस्टम की जांच करें. इसके अलावा अगर एरर कोड, वॉर्निंग मैसेज या फॉल्ट साइन नजर आ रहा है तो उसे इग्नोर न करें.

छांव से बचाव है जरूरी

अगर सोलर पैनल ऐसी जगह पर लगे हैं, जिसके आसपास पेड़-पौधे हैं तो उनकी ट्रिमिंग जरूरी है. मानसून के सीजन में पेड़-पौधे तेजी से ग्रो होते हैं और उनके पत्ते या शाखाएं पैनल को कवर कर सकती है. अगर पैनल पर थोड़ी भी छांव आती है तो यह एनर्जी प्रोडक्शन पर असल डाल सकती है. इसलिए पेड़-पौधों को ट्रिमिंग कर दें. अगर पैनल पर सूखे पते भी जमा हो गए हैं तो उन्हें हटा दें.

आंधी-तूफान के बाद इंस्पेक्शन जरूर करें

देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान आते रहते हैं. अगर आपके इलाके में आंधी-तूफान या तेज बारिश हुई है तो मौसम साफ होने के बाद माउंटिंग स्ट्रक्चर समेत पूरे सिस्टम का इंस्पेक्शन करें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jun 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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