नए टीवी का मजा लेना है तो इन गलतियों से बचना जरूरी, लापरवाही पड़ जाएगी भारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खिड़की या लाइट के सामने टीवी न लगाएं।

New TV Set-Up Mistake: क्या आप गर्मियों की छुट्टियों से पहले अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं. अगर आपका जवाब हां है तो आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. दरअसल, नया टीवी खरीदना और उसे यूज करना हमेशा एक्साइटिंग होता है. कई बार इस एक्साइटमेंट में गलतियां हो जाती हैं, जो आपका मजा खराब कर सकती हैं. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नया टीवी लेने के बाद उसे सेटअप करते समय किन गलतियों से बचने की जरूरत है.

ऑरिजनल पैकिंग को फेंक देना

कई लोग टीवी लगाने के तुरंत बाद उसकी पैकिंग को कबाड़ में फेंक देते हैं. ऐसा करना एक बड़ी गलती है. टीवी की पैकिंग को हमेशा संभालकर रखना चाहिए. अगर आपको आगे चलकर घर या टीवी को शिफ्ट करना पड़े तो यह पैकिंग आपके काम आ सकती है. इससे टीवी को सुरक्षित तरीके से एक से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है.

सस्ती HDMI केबल यूज करना

अगर आप अपने टीवी के लिए HDMI केबल यूज करने वाले हैं तो सस्ते की जगह क्वालिटी को प्रेफरेंस दें. HDMI केबल खरीदते समय कम कीमत के लालच में आकर खराब क्वालिटी वाली केबल न खरीदें. इससे क्वालिटी तो खराब होगी ही, साथ ही यह कई फीचर्स को भी सपोर्ट नहीं करेगी. इसलिए हमेशा ऑरिजनल और अच्छी क्वालिटी वाली केबल ही यूज करनी चाहिए.

एक्सटर्नल साउंड सिस्टम यूज न करना

अब स्मार्ट टीवी के आ जाने के बाद स्क्रीन का साइज भले ही कितना भी बड़ा क्यों न हो गया हो, इनकी साउंड क्वालिटी अभी भी डिस्प्ले का मुकाबला नहीं कर पाती है. इसलिए अगर आपके कमरे का साइज बड़ा है और आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो एक्सटर्नल साउंड सिस्टम यूज करना बहुत जरूरी है. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे. बाजार में किफायती कीमत वाले साउंड सिस्टम और साउंडबार अवेलेबल हैं.

फर्मवेयर अपडेट न करना

कई लोग यह गलती करते हैं कि वो टीवी का फर्मवेयर अपडेट नहीं करते. दरअसल, स्मार्ट टीवी समेत सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए फर्मवेयर अपडेट जरूरी है. इसलिए जब आप टीवी खरीदकर सेटअप कर रहे होते हैं, तब तक उसके लिए नई फर्मवेयर अपडेट अवेलेबल हो सकती है. इसे इंस्टॉल करने से न सिर्फ बग फिक्स होंगे बल्कि आपको नए फीचर्स भी मिल जाएंगे.

खिड़की के सामने टीवी इंस्टॉल करना

अगर आपके पास स्पेस की शॉर्टेज नहीं है तो कभी भी खिड़की या लाइट के सोर्स के सामने टीवी सेटअप न करें. इससे व्यूइंग एक्सपीरियंस पर बुरा असर पड़ता है और दिन के समय आपके लिए कुछ भी देखना मुश्किल हो जाएगा.

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