हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome के शानदार फीचर्स, ब्राउजिंग हो जाएगी एकदम आसान, सेफ्टी की भी नहीं रहेगी चिंता

Google Chrome के शानदार फीचर्स, ब्राउजिंग हो जाएगी एकदम आसान, सेफ्टी की भी नहीं रहेगी चिंता

गूगल क्रोम में ब्राउजिंग को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए कई फीचर्स मिलते हैं. इनमें हेल्प मी राइट जैसा टूल भी है, जो जनरेटिव एआई की मदद से ईमेल आदि लिखने में मदद करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

गूगल क्रोम सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्राउजर्स में से एक है. स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक इसे डेली यूज करते हैं. इसके फीचर्स के कारण यह कई लोगों का पसंदीदा ब्राउजर बना हुआ है. इसके फीचर्स इसे यूज करना बेहद आसान और सुविधाजनक बना देते हैं. आज हम आपको इसके ऐसे कुछ फीचर्स बता रहे हैं, जिनका यूज कर आप अपना काम तेजी और आसानी से कर पाएंगे.

हेल्प मी राइट

गूगल क्रोम को कुछ समय पहले ही जनरेटिव एआई वाले टूल हेल्प मी राइट से लैस किया गया था. यह ईमेल ड्राफ्ट करने, फॉर्म भरने और वेबसाइट पर पोस्ट क्रिएट करने में मदद करता है. इसके लिए किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और हेल्प मी राइट को सेलेक्ट करें. इस पर प्रॉम्प्ट देकर आप ईमेल से लेकर रिव्यू तक कुछ भी लिख सकते हैं.

मेमरी एंड एंनर्जी सेवर

क्रोम के परफॉर्मेंस सेक्शन में मेमरी एंड पावर ऑप्टिमाइजेश का फीचर मिलता है. इसका मेमरी सेवर मोड इनएक्टिव टैब्स को अपने आप पॉज कर देता है, जिससे रैम पर स्पेस खाली हो जाता है, वहीं एनर्जी सेवर मोड बैकग्राउंड प्रोसेस को कम कर बैटरी बचाने में मदद करता है. 

AI से बनाएं कस्टम थीम्स

अगर आप क्रोम की थीम्स से बोर हो चुके हैं तो AI की मदद से थीम्स जनरेट कर सकते हैं. इसके लिए क्रोम को कस्टमाइज करने के ऑप्शन में जाएं और यहां चेंज थीम पर क्लिक करें. इसके बाद आपको क्रिएट विद एआई का ऑप्शन मिलेगा. यहां आप अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट देकर मनपसंद थीम क्रिएट कर सकते हैं.

सेफ ब्राउजिंग

लगातार बढ़ते साइबर अपराधों के बीच ब्राउजिंग के दौरान सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. गूगल क्रोम यह काम खुद ही कर लेता है. इसमें इनहैंस्ड सेफ ब्राउजिंग 2.0 मिलता है, जो रियल टाइम थ्रेट डिटेक्ट कर लेता है, जिससे फिशिंग या मालवेयर का खतरा कम हो जाता है. इसे एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग में जाकर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएं. यहां सेफ ब्राउजिंग पर क्लिक करें और इनहैंस्ड प्रोटेक्शन को इनेबल कर लें.

Published at : 13 Oct 2025 08:41 AM (IST)
