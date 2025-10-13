हो जाइए तैयार, 1-2 नहीं, इस हफ्ते आ रहे हैं ऐप्पल के ये 3 प्रोडक्ट्स, जानें क्या होगा खास

Apple के फैन्स के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें कंपनी के नए डिवाइसेस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल इसी हफ्ते आईपैड प्रो, विजन प्रो और 14 इंच का मैकबुक प्रो लॉन्च कर सकती है. ये सभी डिवाइस कंपनी की लेटेस्ट M5 के साथ आने वाले हैं. बता दें कि इसके लिए कंपनी कोई इवेंट आयोजित नहीं करेगी. प्रेस रिलीज और प्रमोशनल यूट्यूब वीडियोज के जरिए इनके लॉन्च होने की जानकारी दी जाएगी.

M5 आईपैड प्रो

कुछ दिन पहले एक रूसी यूट्यूबर्स ने कैमरा के सामने अनबॉक्स कर नए आईपैड प्रो की झलक दिखा दी थी. इसमें नई M5 चिप के अलावा 128GB स्टोरेज दी जाएगी. हालांकि, इसके डिजाइन में पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बैक से आईपैड प्रो नाम को हटा लिया गया है. इसमें C1X मॉडम मिलने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो यह अब तक का सबसे फास्ट-कनेक्टेड आईपैड होगा.

Vision Pro 2

AI ग्लासेस पर फोकस करने के लिए ऐप्पल अगले कुछ सालों में विजन प्रो को ठंडे बस्ते में डाल सकती है, लेकिन उससे पहले वह Vision Pro 2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह महंगा डिवाइस यूजर्स को खास पसंद नहीं आ रहा है. अब इसके नए मॉडल में अपग्रेडेड चिप, कंफर्टेबल स्ट्रैप और ब्लैक फिनिश मिलेगी. यह भी कहा जा रहा है कि इसे कैमरा और AI फीचर्स से भी लैस किया जा सकता है.

नया मैकबुक प्रो

ऐप्पल इस हफ्ते 14 इंच का नया मैकबुक प्रो लॉन्च कर सकती है, जिसे M5 िचप से लैस किया जाएगा. इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा. हालांकि, अगले साल तक कंपनी इसमें OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन और नई चिप देकर इसे अपग्रेड कर सकती है.

बाकी डिवाइस कब लॉन्च होंगे?

पहले ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ऐप्पल टीवी, होमपैड मिनी और एयरटैग 2 को भी इन प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा. ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ये प्रोडक्ट इस हफ्ते लॉन्च नहीं होंगे. अगले साल की शुरुआत में ऐप्पल नया आईपैड एयर, मैकबुक एयर, स्टूडियो डिस्प्ले और आईफोन 17e लॉन्च कर सकती है.

