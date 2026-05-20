Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI Remix फीचर से YouTube Shorts को नया रूप दें।

YouTube AI Feature: कैलिफोर्निया के शोरलाइन एम्फीथिएटर में आयोजित Google I/O 2026 के दौरान Google ने कई बड़े AI अपडेट पेश किए. इस साल के सबसे बड़े टेक इवेंट में Sundar Pichai ने YouTube के लिए एक नया AI आधारित फीचर Ask YouTube लॉन्च किया जो वीडियो खोजने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है.

अब कीवर्ड नहीं नॉर्मल भाषा में पूछ सकेंगे सवाल

नए Ask YouTube फीचर की मदद से यूजर्स अब YouTube पर सामान्य बातचीत की तरह सवाल पूछकर वीडियो खोज पाएंगे. यानी अब सिर्फ छोटे-छोटे कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. यूजर सीधे अपनी भाषा में पूछ सकेंगे कि उन्हें क्या देखना है और AI उसी हिसाब से जवाब देगा.

उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूजर पूछे कि “2026 में सबसे अच्छे कैमरा फोन कौन से हैं? या घर पर आसान फिटनेस एक्सरसाइज बताओ तो YouTube AI उस सवाल को समझकर संबंधित वीडियो सुझाएगा. इसमें Shorts और लंबे वीडियो दोनों शामिल होंगे.

Google Search के AI Mode जैसा अनुभव

Google का कहना है कि यह फीचर काफी हद तक Google Search के AI Mode जैसा काम करेगा लेकिन पूरा अनुभव वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा. AI यूजर्स के सवालों को समझकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट से सबसे उपयुक्त वीडियो चुनकर दिखाएगा.

सिर्फ इतना ही नहीं यूजर्स आगे और सवाल पूछकर अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकेंगे. यानी यह फीचर एक इंटरैक्टिव बातचीत की तरह काम करेगा, जहां AI लगातार यूजर की जरूरत समझता रहेगा.

पुराने सर्च रिजल्ट से अलग होगा अनुभव

कंपनी के मुताबिक, Ask YouTube में रिजल्ट पारंपरिक सर्च लिस्ट की तरह नहीं दिखेंगे. इसके बजाय यूजर्स को AI आधारित इंटरैक्टिव जवाब मिलेंगे जिनमें सीधे उपयोगी वीडियो और संबंधित जानकारी दिखाई जाएगी. इसका मकसद YouTube पर ज्यादा स्मार्ट और संदर्भ आधारित सर्च अनुभव देना है ताकि यूजर कम समय में सही वीडियो तक पहुंच सकें.

फिलहाल सिर्फ Premium यूजर्स के लिए उपलब्ध

अभी यह नया फीचर अमेरिका में 18 साल या उससे अधिक उम्र के YouTube Premium यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इसे youtube.com/new के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. Google ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इसे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा.

Gemini Omni के साथ YouTube Shorts में AI Remix

Ask YouTube के अलावा Google ने YouTube Shorts Remix और YouTube Create ऐप के लिए Gemini Omni सपोर्ट भी पेश किया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी मौजूदा Shorts वीडियो को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या तस्वीरों की सहायता से नया रूप दे सकेंगे.

AI वीडियो के विजुअल, सीन और ऑडियो को समझकर बदलाव करेगा, जिससे एडिटिंग पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगी. Google का कहना है कि इससे मैन्युअल एडिटिंग की जरूरत कम होगी.

AI वीडियो पर होंगे डिजिटल वॉटरमार्क

Google ने साफ किया है कि AI से तैयार किए गए Remix वीडियो में डिजिटल वॉटरमार्क, मेटाडेटा टैग और ओरिजिनल वीडियो का रेफरेंस शामिल रहेगा. इससे यह पहचानना आसान होगा कि कंटेंट AI की मदद से बनाया गया है. इसके साथ ही क्रिएटर्स को यह विकल्प भी मिलेगा कि वे चाहें तो अपनी वीडियो पर Visual Remix फीचर को बंद कर सकते हैं.

Creator सुरक्षा के लिए नया Likeness Detection Tool

कंपनी ने बताया कि उसका Likeness Detection Tool अब 18 साल से अधिक उम्र वाले क्रिएटर्स तक बढ़ाया जा रहा है. यह टूल क्रिएटर्स को यह पता लगाने में मदद करेगा कि उनकी पहचान या चेहरे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा है.

Google के अनुसार, Gemini Omni आधारित Remix फीचर आज से ही YouTube Shorts Remix और YouTube Create ऐप में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रोलआउट किया जा रहा है. आने वाले समय में इसे AI Playground के साथ भी जोड़ा जाएगा.

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