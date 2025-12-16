Galaxy Z TriFold की स्क्रीन रिप्लेसमेंट पडे़गी बहुत महंगी, होश उड़ा देगी लागत, इतनी कीमत में आ जाएगा नया आईफोन
सैमसंग के पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. इसकी मेन स्क्रीन को रिप्लेस करवाने का खर्चा एक लाख से ज्यादा आएगा. इतनी कीमत में नया आईफोन आ सकता है.
हाल ही में सैमसंग ने अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold पेश किया था. यह अब तक का सैमसंग का सबसे महंगा फोन है. अगर आप इसे लेने का प्लान बना रहे हैं तो इसे बहुत ध्यान से रखना होगा. हैंडलिंग में जरा-सी लापरवाही आपका बड़ा खर्चा करवा सकती है. लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो इसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए यूजर को भारी खर्च करना पड़ेगा और उतनी कीमत में वह किसी दूसरी कंपनी का प्रीमियम मॉडल से सकता है.
लागत कर देगी हैरान
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy Z TriFold की मेन स्क्रीन रिप्लेसमेंट की लागत एक लाख रुपये से ज्यादा आ सकती है. इतनी कीमत में आप आईफोन 17 आसानी से खरीद सकते हैं. आईफोन के अलावा कई दूसरी कंपनियों के फ्लैगशिप डिवाइसेस की कीमत एक लाख से कम है. वहीं अगर Galaxy Z TriFold की कवर स्क्रीन खराब हो जाती है तो इसकी रिप्लेसमेंट का खर्चा करीब 8,000-9,000 हजार रुपये के बीच रह सकता है.
क्या यूजर्स को देना पड़ेगा पूरा पैसा?
Galaxy Z TriFold की स्क्रीन रिप्लेसमेंट पर यूजर को पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा. पहली बार स्क्रीन रिप्लेसमेंट करवाने पर 50 प्रतिशत लागत सैमसंग खुद वहन करेगी. यानी यूजर को कुल बिल का केवल 50 प्रतिशत पैसा ही देना पड़ेगा. फिर भी उतनी कीमत में एक शानदार एंड्रॉयड फोन खरीदा जा सकता है.
Galaxy Z TriFold की बिक्री अच्छी
Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस इस फोन की कवर स्क्रीन एक साधारण फोन जैसी लगती है, लेकिन अनफोल्ड करने पर इसका कुल डिस्प्ले 10 इंच का हो जाता है. बाकी फीचर्स की बात करें तो इसके रियर में 200MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10MP का 3X टेलीफोटो सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5,600 की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है. अभी इसे केवल दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया है और बिक्री शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद यह आउट ऑफ स्टॉक हो गया. भारत में यह अगले साल लॉन्च हो सकता है.
