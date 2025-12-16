Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो तो उसका पहला स्टेप वेब ब्राउजर ही होता है. कई लोग ऐप्स यूज करने की बजाय वेब ब्राउजर पर ही ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे काम करते हैं. इसके लिए गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा और फायरफॉक्स समेत कई ऑप्शन हैं, लेकिन ये सारे आपकी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. ये ब्राउजर सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि आप किस वेबसाइट पर ज्यादा विजिट और क्या-क्या एक्टिविटी करते हैं. भले ही इससे ब्राउजिंग आसान हो जाती है, लेकिन इससे प्राइवेसी को खतरा रहता है. इसलिए समय-समय पर ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना जरूरी हो जाता है. आज हम आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने के तरीके बताने जा रहे हैं.

गूगल क्रोम से कैसे डिलीट करें हिस्ट्री?

गूगल क्रोम दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर है. इस पर ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करने के लिए सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पर दिख रहे 3-डॉट मेनू पर क्लिक करें. यहां से हिस्ट्री सेक्शन में जाएं, जहां आपको रिसेंट एक्टिविटी दिखेगी. इसके बाद डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करें. यहां अपनी मर्जी से पिछले एक घंटे, पिछले 24 घंटे या पूरा डेटा डिलीट करने का ऑप्शन चुनें. कंफर्म करते ही ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैश्ड फाइल्स और कूकीज डिलीट हो जाएंगी.

सफारी और ओपेरा में यह है तरीका

अगर आप मैकबुक यूजर हैं और सफारी का यूज करते हैं तो इस पर भी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका आसान है. इसके लिए सफारी में हिस्ट्री के ऑप्शन में जाकर क्लियर हिस्ट्री को सेलेक्ट करें. चॉइस को कंफर्म करते ही ब्राउजिंग डेटा डिलीट हो जाएगा. इसी तरह ओपेरा और दूसरे ब्राउजर में ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर किया जा सकता है. यह ध्यान रहे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ-साथ विजिटेड वेबसाइट, कैश्ड इमेज और फाइल्स, कूकीज और डाउनलोड हिस्ट्री भी डिलीट हो जाती है.

क्यों जरूरी है ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना?

पर्सनल इंफोर्मेशन को सुरक्षित रखने और ट्रैकिंग से बचने के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना जरूरी है. इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक यह डेटा डिलीट नहीं करते हैं तो कूकीज और कैश्ड फाइल्स के कारण स्टोरेज भरने लगती है, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है. इससे बचने के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करते रहें.

