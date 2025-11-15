Wi-Fi Password भूल गए तो टेंशन नहीं! ये तरीके अपनाएंगे तो एक मिनट में ही मिल जाएगा पासवर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









घर पर एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग करनी हो या ऑफिस का काम करना हो, वाई-फाई आजकल लगभग हर घर की जरूरत बन गई है. बच्चों के होमवर्क से लेकर स्मार्ट होम गैजेट ऑपरेट करने तक सारे काम वाई-फाई के बिना ठप पड़ जाते हैं. कई बार लोगों को लंबे समय तक पासवर्ड यूज नहीं करना होता तो वो इसे भूल जाते हैं. ऐसे में अगर घर में कोई मेहमान आ जाए या नया डिवाइस कनेक्ट करना पड़ जाए तो दिक्कत होती है. अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपको वाई-फाई पासवर्ड पता करने के तरीके बताने जा रहे हैं.

विंडोज कंप्यूटर

अगर आप विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो वाई-फाई सेटिंग में जाएं. यहां पर आपको वह कनेक्शन दिख जाएगा, जिससे आपका डिवाइस कनेक्ट है. अब इसकी प्रोपर्टीज देखने के लिए क्लिक करें. नया पेज खुलते ही आपको वाई-फाई कनेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा. इस पर टैप कर आप पासवर्ड देख सकते हैं.

एंड्रॉयड फोन

एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर वाई-फाई पासवर्ड देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डायरेक्ट पासवर्ड नहीं दिखाते. ऐसे स्मार्टफोन पर पासवर्ड देखने के लिए सेटिंग में नेटवर्क पर जाकर इंटरनेट पर टैप करें. यहां वाई-फाई नेटवर्क पर टैप करने पर शेयर का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही QR कोड दिखेगा. इसे स्कैन कर वाई-फाई से कनेक्ट किया जा सकता है.

MacBook

अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो ये ऐप्लिकेशन>यूटिलिटीज में पासवर्ड स्टोर करते हैं. इसे देखने के लिए वाई-फाई नेटवर्क का नाम देखें. इस पर डबल क्लिक करते ही शो पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा. यहां एडमिन पासवर्ड डालकर आप नेटवर्क का पासवर्ड देख सकते हैं.

iPhone

आईफोन या आईपैड पर पासवर्ड देखने के लिए सेटिंग में जाकर वाई-फाई पर टैप करें. यहां आपको कनेक्टेड नेटवर्क के आगे इन्फो (i) आइकन दिखेगा. इस पर टैप करते ही यह फेस आईडी या टच आईडी वेरिफाई करेगा. वेरिफाई होते ही आपको स्क्रीन पर पासवर्ड नजर आ जाएंगे.

