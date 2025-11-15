(Source: ECI | ABP NEWS)
iPhone 16 Pro पर बंपर डिस्काउंट, इतनी कम हो गई कीमत, खरीदना है तो देर न करें
iPhone 16 Pro पर इस समय शानदार छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन अपनी लिस्टेड कीमत से 14,000 रुपये सस्ता मिल रहा है.
अगर आप प्रीमियम आईफोन खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए शानदार ऑफर की जानकारी लेकर आए हैं. पिछले साल लॉन्च हुए आईफोन 16 प्रो पर इस समय बंपर छूट मिल रही है और फ्लिपकार्ट से इसे आप सस्ते दामों में खरीद सकते हैं. ऐसे में अगर आप बजट की चिंता के कारण अपना फोन अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे तो अब यह जबरदस्त मौका है, जहां आप कम पैसे में अपनी पसंद का प्रीमियम आईफोन अपने लिए खरीद सकते हैं. आइए इस फोन के फीचर और डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.
आईफोन 16 प्रो के फीचर्स
आईफोन 16 प्रो को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और यह आईफोन 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED स्क्रीन के साथ आया था, जो 120Hz प्रोमोशन रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. ड्यूरैबल टाइटैनियम बिल्ड वाले इस आईफोन में ऐप्पल की पावरफुल A18 Pro चिप दी गई है, जो ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स और मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल कर सकती है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 48MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 12MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. इसमें 3582 mAh की बैटरी है, जो 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक देती है.
फ्लिपकार्ट पर मिल रही यह डील
आईफोन 16 प्रो पिछले साल 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ था. अभी फ्लिपकार्ट पर यह 1,09,999 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन कंपनी इस पर 10,000 का सीधा डिस्काउंट दे रही है. इस तरह इसकी कीमत 99,999 रुपये रह जाती है. इस पर भी आप चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं, जिससे इसकी असली कीमत 95,999 रुपये रह जाती है. कुल छूट को देखा जाए तो आप इस प्रीमियम आईफोन को 14,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है, जिसमें आप अपना पुराना फोन देकर 68,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.
