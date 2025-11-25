फोल्डेबल आईफोन की कीमत उड़ा देगी होश, इसके आगे महंगे से महंगा फोन भी लगेगा सस्ता
ऐप्पल अगले साल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इसकी कीमत सुनकर आपको महंगे से महंगा फोन भी सस्ता लगेगा. यह आपकी जेब को जोर का झटका जोर से ही देगा.
अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो ऐप्पल अगले साल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकती है. कंपनी इसके प्रोडक्शन की तैयारी में जुटी हुई है. एक ताजा रिपोर्ट में इसकी अनुमानित कीमत सामने आई है, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि यह आईफोन अधिकतर ग्राहकों की पहुंच से बाहर होने वाला है. सैमसंग के Galaxy Z Fold 7 को काफी महंगा फोन माना जाता है, लेकिन फोल्डेबल आईफोन कीमत के मामले में उसे भी पीछे छोड़ देगा.
कितनी हो सकती है फोल्डेबल आईफोन की कीमत?
फोल्डेबल आईफोन की कीमत 1800 डॉलर से लेकर 2500 डॉलर के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही थी. अब एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि फोल्डेबल आईफोन की कीमत 2399 डॉलर (लगभग 2.14 लाख रुपये) हो सकती है. इसमें लगने वाले प्रीमियम कंपोनेंट के अलावा ऐप्पल भी अपना मार्जिन ज्यादा रखना चाहती है. ऐसे में ग्राहकों को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.
कितनी बिक्री का अनुमान?
फोल्डेबल आईफोन की बिक्री इसकी कीमतों पर तय करेगी, लेकिन फ्यूबन रिसर्च का अनुमान है कि ऐप्पल अगले साल इसकी 54 लाख यूनिट्स बेच सकती है. अगले साल ग्लोबल मार्केट में स्मार्टफोन की डिमांड कम रहने का अनुमान है, लेकिन फोल्डेबल सेगमेंट में ज्यादा डिमांड देखी जा सकती है.
फोल्डेबल आईफोन में मिलेंगे ये कमाल के फीचर्स
ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन में क्रीज-फ्री फोल्डेबल पैनल देगी. आज तक कोई और कंपनी अपने फोल्डेबल फोन को क्रीज-फ्री नहीं बना पाई है. इसके अलावा इसमें 24MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा सेंसर मिल सकता है. फोल्ड होने पर इस आईफोन की मोटाई 9-9.5mm, जबकि अनफोल्ड होने पर 4.5-4.8mm हो सकती है. डिस्प्ले की बात करें पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 7.8 इंच की हो जाएगी, जबकि कवर स्क्रीन का साइज 5.5 हो सकता है. इसका लुक ऐसा होगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं और यह अल्ट्रा-थिन टाइटैनियम चेसिस के साथ आएगा.
